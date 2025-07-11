Напиток, который пьют миллионы, оказался связан с ухудшением зрения

Food Science & Nutrition: растворимый кофе ускоряет дегенерацию сетчатки глаза

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Растворимый кофе может не так безобиден, как кажется. Учёные выяснили, что его регулярное употребление связано с увеличением риска возрастной макулярной дегенерации — серьёзного заболевания сетчатки, способного привести к слепоте.

Фото: commons.wikimedia.org by Berthold Werner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кофе

Чем опасен растворимый кофе для зрения

Генетический анализ данных 200 тысяч человек показал: у тех, кто часто пьёт растворимый кофе, риск развития макулодистрофии в 7 раз выше, чем у тех, кто его избегает. Интересно, что молотый кофе и напитки без кофеина такого эффекта не вызывают.

В чём причина

При производстве растворимого кофе образуются особые соединения, которые могут вызывать воспаление и окислительный стресс в тканях глаза. Это ускоряет старение сетчатки и может ухудшать зрение с возрастом.

Что делать

Учёные советуют учитывать генетическую предрасположенность при составлении рациона. Если есть риск развития макулярной дегенерации, стоит ограничить растворимый кофе — или заменить его на более щадящие варианты.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

