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Напиток, который пьют миллионы, оказался связан с ухудшением зрения

Food Science & Nutrition: растворимый кофе ускоряет дегенерацию сетчатки глаза
1:08
Здоровье

Растворимый кофе может не так безобиден, как кажется. Учёные выяснили, что его регулярное употребление связано с увеличением риска возрастной макулярной дегенерации — серьёзного заболевания сетчатки, способного привести к слепоте.

Кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Berthold Werner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Кофе

Чем опасен растворимый кофе для зрения

Генетический анализ данных 200 тысяч человек показал: у тех, кто часто пьёт растворимый кофе, риск развития макулодистрофии в 7 раз выше, чем у тех, кто его избегает. Интересно, что молотый кофе и напитки без кофеина такого эффекта не вызывают.

В чём причина

При производстве растворимого кофе образуются особые соединения, которые могут вызывать воспаление и окислительный стресс в тканях глаза. Это ускоряет старение сетчатки и может ухудшать зрение с возрастом.

Что делать

Учёные советуют учитывать генетическую предрасположенность при составлении рациона. Если есть риск развития макулярной дегенерации, стоит ограничить растворимый кофе — или заменить его на более щадящие варианты.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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