Напиток, который пьют миллионы, оказался связан с ухудшением зрения

Растворимый кофе может не так безобиден, как кажется. Учёные выяснили, что его регулярное употребление связано с увеличением риска возрастной макулярной дегенерации — серьёзного заболевания сетчатки, способного привести к слепоте.
Генетический анализ данных 200 тысяч человек показал: у тех, кто часто пьёт растворимый кофе, риск развития макулодистрофии в 7 раз выше, чем у тех, кто его избегает. Интересно, что молотый кофе и напитки без кофеина такого эффекта не вызывают.
В чём причина
При производстве растворимого кофе образуются особые соединения, которые могут вызывать воспаление и окислительный стресс в тканях глаза. Это ускоряет старение сетчатки и может ухудшать зрение с возрастом.
Что делать
Учёные советуют учитывать генетическую предрасположенность при составлении рациона. Если есть риск развития макулярной дегенерации, стоит ограничить растворимый кофе — или заменить его на более щадящие варианты.
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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