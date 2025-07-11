Симптомы начинаются резко — и требуют немедленного реагирования

Туляремия — опасная инфекция, которую вызывает бактерия Francisella tularensis. Передаётся она множеством способов: через укусы клещей и блох, контакт с заражёнными животными, некипячёную воду или плохо обработанные продукты.
Симптомы появляются быстро — обычно через 2-4 дня. Температура резко поднимается, начинается озноб, слабость, боли в мышцах и голове. Часто воспаляются глаза, может появиться кашель, а лимфоузлы становятся увеличенными и болезненными.
Что делать при подозрении
Обратитесь к врачу — желательно к инфекционисту. При подозрении на туляремию человека госпитализируют и назначают курс антибиотиков. При своевременном лечении выздоровление проходит успешно.
Как не заразиться
Терапевт Айгюль Агаева рекомендует:
— работать с дикими животными только в перчатках и маске,
— в лесу носить закрытую одежду и использовать репелленты,
— не забывать об антисептиках при обработке царапин и ран,
— тщательно готовить еду и не пить воду из непроверенных источников.
Туляреми́я - зооантропонозная инфекция, имеющая природную очаговость.
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