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Симптомы начинаются резко — и требуют немедленного реагирования

Врач Агаева предупредила: туляремия передаётся от животных и требует антибиотикотерапии
1:13
Здоровье

Туляремия — опасная инфекция, которую вызывает бактерия Francisella tularensis. Передаётся она множеством способов: через укусы клещей и блох, контакт с заражёнными животными, некипячёную воду или плохо обработанные продукты.

Клещ на листике
Фото: Wikipedia by Kaldari, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клещ на листике

Как защититься от туляремии: важные советы

Симптомы появляются быстро — обычно через 2-4 дня. Температура резко поднимается, начинается озноб, слабость, боли в мышцах и голове. Часто воспаляются глаза, может появиться кашель, а лимфоузлы становятся увеличенными и болезненными.

Что делать при подозрении

Обратитесь к врачу — желательно к инфекционисту. При подозрении на туляремию человека госпитализируют и назначают курс антибиотиков. При своевременном лечении выздоровление проходит успешно.

Как не заразиться

Терапевт Айгюль Агаева рекомендует:

— работать с дикими животными только в перчатках и маске,
— в лесу носить закрытую одежду и использовать репелленты,
— не забывать об антисептиках при обработке царапин и ран,
— тщательно готовить еду и не пить воду из непроверенных источников.

Уточнения

Туляреми́я - зооантропонозная инфекция, имеющая природную очаговость.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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