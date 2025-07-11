Симптомы начинаются резко — и требуют немедленного реагирования

Врач Агаева предупредила: туляремия передаётся от животных и требует антибиотикотерапии

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Туляремия — опасная инфекция, которую вызывает бактерия Francisella tularensis. Передаётся она множеством способов: через укусы клещей и блох, контакт с заражёнными животными, некипячёную воду или плохо обработанные продукты.

Фото: Wikipedia by Kaldari, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клещ на листике

Как защититься от туляремии: важные советы

Симптомы появляются быстро — обычно через 2-4 дня. Температура резко поднимается, начинается озноб, слабость, боли в мышцах и голове. Часто воспаляются глаза, может появиться кашель, а лимфоузлы становятся увеличенными и болезненными.

Что делать при подозрении

Обратитесь к врачу — желательно к инфекционисту. При подозрении на туляремию человека госпитализируют и назначают курс антибиотиков. При своевременном лечении выздоровление проходит успешно.

Как не заразиться

Терапевт Айгюль Агаева рекомендует:

— работать с дикими животными только в перчатках и маске,

— в лесу носить закрытую одежду и использовать репелленты,

— не забывать об антисептиках при обработке царапин и ран,

— тщательно готовить еду и не пить воду из непроверенных источников.

Уточнения

Туляреми́я - зооантропонозная инфекция, имеющая природную очаговость.

