Белковая диета даёт сбой, если не учесть один важный фактор

Красное мясо и молочные продукты — важные источники белка. Но если есть их слишком много, можно навредить себе. Уролог Гарник Мартиросян объяснил, что такие продукты богаты животными жирами, которые при переваривании распадаются до пуринов. А те превращаются в мочевую кислоту — избыток которой повышает риск мочекаменной болезни.
Особенно опасно переедание белковой пищи в условиях обезвоживания и при нехватке клетчатки. Это создает нагрузку на почки и может вызывать серьёзные нарушения. Чаще всего подобные проблемы встречаются у мужчин и у людей с нарушениями в работе ЖКТ или усвоении кальция.
Исключать не нужно
Врач подчёркивает: отказываться от мяса и молочки полностью не стоит — это ценные источники питательных веществ. Вопрос в балансе.
Что поможет
Чтобы не навредить организму, важно соблюдать питьевой режим и добавлять в рацион больше растительной пищи — овощей, зелени, круп. Это помогает снизить нагрузку на почки и сохранить здоровье без жёстких ограничений.
Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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