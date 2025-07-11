Белковая диета даёт сбой, если не учесть один важный фактор

Уролог Мартиросян: белковая диета особенно опасна при обезвоживании и нехватке клетчатки

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Красное мясо и молочные продукты — важные источники белка. Но если есть их слишком много, можно навредить себе. Уролог Гарник Мартиросян объяснил, что такие продукты богаты животными жирами, которые при переваривании распадаются до пуринов. А те превращаются в мочевую кислоту — избыток которой повышает риск мочекаменной болезни.

Фото: unsplash.com by Jakub Kapusnak is licensed under Free to use under the Unsplash License Яйца

Почему не стоит переусердствовать с белковой пищей

Особенно опасно переедание белковой пищи в условиях обезвоживания и при нехватке клетчатки. Это создает нагрузку на почки и может вызывать серьёзные нарушения. Чаще всего подобные проблемы встречаются у мужчин и у людей с нарушениями в работе ЖКТ или усвоении кальция.

Исключать не нужно

Врач подчёркивает: отказываться от мяса и молочки полностью не стоит — это ценные источники питательных веществ. Вопрос в балансе.

Что поможет

Чтобы не навредить организму, важно соблюдать питьевой режим и добавлять в рацион больше растительной пищи — овощей, зелени, круп. Это помогает снизить нагрузку на почки и сохранить здоровье без жёстких ограничений.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

