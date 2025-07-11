Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые назвали страх перед человеком доминирующим фактором в поведении волков
АИ-95 вместо АИ-100: возможные последствия и рекомендации
Shanghai Academy of Spaceflight: SJ-25 тестирует технологию дозаправки спутников на орбите
Домашняя йога: упражнения, с которых стоит начинать
Фаршированные баклажаны с моцареллой и каперсами: пошаговый рецепт
Какие ошибки приводят к порче стеклянной и хрустальной посуды — рекомендации от производителей
Финляндия обостряет ситуацию: выход из Оттавской конвенции. Почему это важно?
Как одеваться моложе после 50: советы стилистов
Почему Трамп посылает закодированные сообщения — разбор его новой стратегии на Украине

Белковая диета даёт сбой, если не учесть один важный фактор

Уролог Мартиросян: белковая диета особенно опасна при обезвоживании и нехватке клетчатки
1:14
Здоровье

Красное мясо и молочные продукты — важные источники белка. Но если есть их слишком много, можно навредить себе. Уролог Гарник Мартиросян объяснил, что такие продукты богаты животными жирами, которые при переваривании распадаются до пуринов. А те превращаются в мочевую кислоту — избыток которой повышает риск мочекаменной болезни.

Яйца
Фото: unsplash.com by Jakub Kapusnak is licensed under Free to use under the Unsplash License
Яйца

Почему не стоит переусердствовать с белковой пищей

Особенно опасно переедание белковой пищи в условиях обезвоживания и при нехватке клетчатки. Это создает нагрузку на почки и может вызывать серьёзные нарушения. Чаще всего подобные проблемы встречаются у мужчин и у людей с нарушениями в работе ЖКТ или усвоении кальция.

Исключать не нужно

Врач подчёркивает: отказываться от мяса и молочки полностью не стоит — это ценные источники питательных веществ. Вопрос в балансе.

Что поможет

Чтобы не навредить организму, важно соблюдать питьевой режим и добавлять в рацион больше растительной пищи — овощей, зелени, круп. Это помогает снизить нагрузку на почки и сохранить здоровье без жёстких ограничений.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Справедливость на корте: Янник Синнер снялся с Уимблдона после отказа Димитрова
Новости спорта
Справедливость на корте: Янник Синнер снялся с Уимблдона после отказа Димитрова Аудио 
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Домашние животные
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул Аудио 
Названы 5 самых ядовитых рыб в водоёмах России
Домашние животные
Названы 5 самых ядовитых рыб в водоёмах России Аудио 
Популярное
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются

В Средиземном море акулы встречаются повсеместно, но Чёрное море они игнорируют. Разбираемся, какие факторы отпугивают морских хищников от этого региона.

Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России?
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Эти маленькие зверьки могут победить анаконду: скрытая сила хищников в джунглях Амазонки
Последние материалы
Shanghai Academy of Spaceflight: SJ-25 тестирует технологию дозаправки спутников на орбите
Домашняя йога: упражнения, с которых стоит начинать
Фаршированные баклажаны с моцареллой и каперсами: пошаговый рецепт
Какие ошибки приводят к порче стеклянной и хрустальной посуды — рекомендации от производителей
Финляндия обостряет ситуацию: выход из Оттавской конвенции. Почему это важно?
Как одеваться моложе после 50: советы стилистов
Почему Трамп посылает закодированные сообщения — разбор его новой стратегии на Украине
Надежда Бабкина против сравнений с Пугачёвой: мне чужих званий не надо
Окрошка с соленьями и мацони на тархуне: рецепты от бренд-шефа
Фильмы изобрели для него: Иствуд назвал единственного кумира за 70 лет в кино
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.