Влажный воздух запускает процессы, которые тяжело заметить сразу

Фармацевт Золотарёва: влажная погода способствует росту грибков и ухудшению самочувствия

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В затяжные дожди воздух кажется свежим, но за этой прохладой могут скрываться неприятности для организма. По словам фармацевта Марины Золотарёвой, повышенная влажность — идеальная среда для размножения грибков и бактерий, особенно при температуре от +15 до +25 °C.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капли на лобовом стекле

Как влажная погода сказывается на здоровье

Когда солнце скрыто за тучами неделями, в организме снижается уровень витамина D и серотонина — гормона хорошего настроения. Это может привести к раздражительности, быстрой утомляемости и даже симптомам депрессии.

Кто страдает сильнее

Особенно чувствительно реагируют метеозависимые люди. Из-за перепадов давления у них чаще возникают головные боли, скачки артериального давления и общее ощущение разбитости.

Что поможет

Чтобы уменьшить влияние сырости на организм, Золотарёва советует:

— выбирать одежду из натуральных материалов,

— обязательно сушить обувь после прогулки под дождём,

— не забывать регулярно проветривать помещение — это поможет предотвратить появление плесени.

Уточнения

Вла́жность - показатель содержания воды в физических телах или средах.

