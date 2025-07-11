Влажный воздух запускает процессы, которые тяжело заметить сразу

В затяжные дожди воздух кажется свежим, но за этой прохладой могут скрываться неприятности для организма. По словам фармацевта Марины Золотарёвой, повышенная влажность — идеальная среда для размножения грибков и бактерий, особенно при температуре от +15 до +25 °C.
Когда солнце скрыто за тучами неделями, в организме снижается уровень витамина D и серотонина — гормона хорошего настроения. Это может привести к раздражительности, быстрой утомляемости и даже симптомам депрессии.
Кто страдает сильнее
Особенно чувствительно реагируют метеозависимые люди. Из-за перепадов давления у них чаще возникают головные боли, скачки артериального давления и общее ощущение разбитости.
Что поможет
Чтобы уменьшить влияние сырости на организм, Золотарёва советует:
— выбирать одежду из натуральных материалов,
— обязательно сушить обувь после прогулки под дождём,
— не забывать регулярно проветривать помещение — это поможет предотвратить появление плесени.
Вла́жность - показатель содержания воды в физических телах или средах.
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