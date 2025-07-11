Научная фантастика в носу: микроботы против отёка и воспаления

Заложенность носа — один из самых раздражающих симптомов. Но учёные из Китая и Гонконга предлагают совершенно новый способ борьбы с воспалением — с помощью роя микророботов, которые проникают прямо в носовые пазухи.Фото: pixabay.com by Mojpe-885231, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/Аллергия, насморк
Миниатюрные устройства вводятся через ноздри и с помощью электромагнитных полей направляются точно к очагу воспаления. Там они запускают химические реакции, которые уничтожают бактерии и очищают дыхательные пути.
Вместо антибиотиков — свет и тепло
Каждый микроробот несёт крошечный катализатор. Под действием света он начинает вырабатывать активные формы кислорода и немного тепла. Это сочетание эффективно убивает бактерии, не затрагивая здоровые ткани.
Пока только на животных
На сегодня технологию протестировали на животных, и результаты оказались многообещающими. Но до использования на людях ещё предстоит пройти важные этапы испытаний. Учёные подчёркивают: безопасность — прежде всего.
Роботы в теле — страшно или удобно
По словам профессора Сильвена Мартеля, идея микророботов может показаться пугающей. Но, как показывает практика, люди быстро привыкают к новым технологиям — особенно если они реально помогают.
Когда ждать
Исследователи надеются получить одобрение на клиническое использование в течение 5-10 лет. Если всё пройдёт успешно, будущее лечения заложенности может стать бесконтактным и высокоточным.
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