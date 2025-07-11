Научная фантастика в носу: микроботы против отёка и воспаления

Микророботы против отита и синусита могут появиться в клиниках через 5–10 лет

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заложенность носа — один из самых раздражающих симптомов. Но учёные из Китая и Гонконга предлагают совершенно новый способ борьбы с воспалением — с помощью роя микророботов, которые проникают прямо в носовые пазухи. Фото: pixabay.com by Mojpe-885231, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аллергия, насморк

Микророботы против насморка: как технологии лечат нос изнутри

Миниатюрные устройства вводятся через ноздри и с помощью электромагнитных полей направляются точно к очагу воспаления. Там они запускают химические реакции, которые уничтожают бактерии и очищают дыхательные пути.

Вместо антибиотиков — свет и тепло

Каждый микроробот несёт крошечный катализатор. Под действием света он начинает вырабатывать активные формы кислорода и немного тепла. Это сочетание эффективно убивает бактерии, не затрагивая здоровые ткани.

Пока только на животных

На сегодня технологию протестировали на животных, и результаты оказались многообещающими. Но до использования на людях ещё предстоит пройти важные этапы испытаний. Учёные подчёркивают: безопасность — прежде всего.

Роботы в теле — страшно или удобно

По словам профессора Сильвена Мартеля, идея микророботов может показаться пугающей. Но, как показывает практика, люди быстро привыкают к новым технологиям — особенно если они реально помогают.

Когда ждать

Исследователи надеются получить одобрение на клиническое использование в течение 5-10 лет. Если всё пройдёт успешно, будущее лечения заложенности может стать бесконтактным и высокоточным.

Уточнения

Синуси́т - воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа.

