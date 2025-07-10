Жаркая привычка может привести к неприятным последствиям для ушей

Летом привычка долго слушать музыку в "затычках" может обернуться проблемами. Врач-терапевт Елена Шураева предупреждает: даже полчаса с наушниками в жаркую погоду повышают температуру в ухе на 2,4 °C и увеличивают влажность на 35 %. Такой "парник" — идеальная среда для бактерий, включая синегнойную палочку и золотистый стафилококк.
Итог — наружный отит: неприятное воспаление слухового прохода, которое сопровождается болью, зудом и снижением слуха. Особенно риск велик в жаркие или влажные дни.
Как слушать безопасно
Лучше всего каждые 40-60 минут снимать наушники хотя бы на 10 минут. А если вы сильно потеете — делайте перерыв уже через 20-30 минут. Важно обсушивать ушную раковину и давать коже "подышать".
Гигиена важнее, чем кажется
Плотные амбушюры могут натирать кожу и мешать воздухообмену. Не забывайте ежедневно протирать наушники спиртовыми салфетками и не давайте их другим людям — это вопрос не только вежливости, но и безопасности.
Оти́т - ЛОР-заболевание, представляющее собой воспалительный процесс в ухе.
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