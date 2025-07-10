Один ролик — и тревога отпускает: эффект, который удивил даже зрителей

Канадские учёные из Университета Британской Колумбии и Университета Брока доказали: короткие ролики с собаками-терапевтами могут заметно снизить уровень стресса. В эксперименте участвовали более 1000 человек, включая студентов и обычных зрителей.
Участники смотрели пятиминутные видео, где обученные собаки выполняли команды, вели себя спокойно и "взаимодействовали" с камерой. Видео были сделаны так, чтобы вызывать эффект личного контакта — с визуальными и звуковыми сигналами.
Что получилось
Уровень стресса у студентов снизился с 3,33 до 2,53 балла по пятибалльной шкале. У других участников — с 3,07 до 2,43. Особенно хорошо помогли ролики женщинам-студенткам.
Почему это важно
Даже короткое взаимодействие с животным — пусть и виртуальное — оказывает реальное эмоциональное воздействие. Такой способ может стать полезным инструментом для тех, кто избегает очных встреч с психологом или просто перегружен делами.
Терапия, которая всегда под рукой
Пять минут с собакой на экране — и мир уже не кажется таким напряжённым. Простая и доступная цифровая поддержка, которая может быть рядом в любой момент.
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