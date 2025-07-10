Один ролик — и тревога отпускает: эффект, который удивил даже зрителей

Канадское исследование: просмотр роликов с собаками помогает снизить уровень тревоги

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Канадские учёные из Университета Британской Колумбии и Университета Брока доказали: короткие ролики с собаками-терапевтами могут заметно снизить уровень стресса. В эксперименте участвовали более 1000 человек, включая студентов и обычных зрителей.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нос собаки

Видео с собаками действительно помогают снять стресс

Участники смотрели пятиминутные видео, где обученные собаки выполняли команды, вели себя спокойно и "взаимодействовали" с камерой. Видео были сделаны так, чтобы вызывать эффект личного контакта — с визуальными и звуковыми сигналами.

Что получилось

Уровень стресса у студентов снизился с 3,33 до 2,53 балла по пятибалльной шкале. У других участников — с 3,07 до 2,43. Особенно хорошо помогли ролики женщинам-студенткам.

Почему это важно

Даже короткое взаимодействие с животным — пусть и виртуальное — оказывает реальное эмоциональное воздействие. Такой способ может стать полезным инструментом для тех, кто избегает очных встреч с психологом или просто перегружен делами.

Терапия, которая всегда под рукой

Пять минут с собакой на экране — и мир уже не кажется таким напряжённым. Простая и доступная цифровая поддержка, которая может быть рядом в любой момент.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



