Любимый перекус перед сном вызывает то, что сложно забыть утром

Британский бренд товаров для сна The Odd Company провёл необычный эксперимент: 30 добровольцев четыре вечера подряд ели на ночь по 30 граммов сыра — бри, чеддер, стилтон или моцареллу. Итог оказался неожиданным: у большинства участников сны стали тревожными и яркими, а количество кошмаров выросло почти на 93 %.
Люди делились сновидениями, в которых их предавали, нападали роботы, забывались важные даты, а кто-то даже переживал публичное унижение. Самым "страшным" оказался бри — он вызвал кошмары у 68 % участников. Следом шли стилтон (63 %), чеддер (56 %) и даже мягкая моцарелла (40 %).
Как сыр влияет на сон
По словам диетолога Эми Александер, дело в химическом составе. Сыр содержит триптофан — аминокислоту, участвующую в синтезе серотонина и мелатонина. Они регулируют настроение и циклы сна. Но в выдержанных сырах много тираминов, которые стимулируют мозг и сердце, особенно перед сном. Это может усиливать фазу быстрого сна, где и рождаются кошмары.
Меньше сна — больше снов
Кроме самих сновидений, сыр повлиял и на продолжительность сна. Участники спали в среднем на час меньше обычного, а женщины — даже чуть меньше, чем мужчины.
Есть или не есть
Специалисты советуют: если не хотите ночных приключений — лучше есть сыр минимум за 2-4 часа до сна. Особенно если это бри или стилтон.
Важное уточнение
Исследование не считается академическим и проводилось в маркетинговых целях. Тем не менее, его результаты вызывают интерес и подчёркивают, как питание влияет на качество сна.
Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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