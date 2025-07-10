Любимый перекус перед сном вызывает то, что сложно забыть утром

Эксперимент The Odd Company: сыр сокращает сон и усиливает яркие сновидения

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британский бренд товаров для сна The Odd Company провёл необычный эксперимент: 30 добровольцев четыре вечера подряд ели на ночь по 30 граммов сыра — бри, чеддер, стилтон или моцареллу. Итог оказался неожиданным: у большинства участников сны стали тревожными и яркими, а количество кошмаров выросло почти на 93 %.

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain тёртый сыр

Может ли сыр перед сном вызвать кошмары

Люди делились сновидениями, в которых их предавали, нападали роботы, забывались важные даты, а кто-то даже переживал публичное унижение. Самым "страшным" оказался бри — он вызвал кошмары у 68 % участников. Следом шли стилтон (63 %), чеддер (56 %) и даже мягкая моцарелла (40 %).

Как сыр влияет на сон

По словам диетолога Эми Александер, дело в химическом составе. Сыр содержит триптофан — аминокислоту, участвующую в синтезе серотонина и мелатонина. Они регулируют настроение и циклы сна. Но в выдержанных сырах много тираминов, которые стимулируют мозг и сердце, особенно перед сном. Это может усиливать фазу быстрого сна, где и рождаются кошмары.

Меньше сна — больше снов

Кроме самих сновидений, сыр повлиял и на продолжительность сна. Участники спали в среднем на час меньше обычного, а женщины — даже чуть меньше, чем мужчины.

Есть или не есть

Специалисты советуют: если не хотите ночных приключений — лучше есть сыр минимум за 2-4 часа до сна. Особенно если это бри или стилтон.

Важное уточнение

Исследование не считается академическим и проводилось в маркетинговых целях. Тем не менее, его результаты вызывают интерес и подчёркивают, как питание влияет на качество сна.

Уточнения

Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

