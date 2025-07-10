Ум проясняется, пульс в норме: в этом напитке нашли золотую середину

Кофе нравится многим, но не всем он подходит. Диетолог Юлия Атаманова предлагает достойную замену — матчa. Это ярко-зелёный порошковый чай, известный в Японии с VII века. Напиток не только бодрит, но и обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
В 250 мл матчи содержится от 38 до 89 мг кофеина. Для сравнения, в таком же объёме кофе — от 100 до 120 мг. Разница чувствуется: матча действует мягче и не вызывает резких скачков пульса.
Почему она помогает сосредоточиться
Главное преимущество матчи — сочетание кофеина с L-теанином. Эта аминокислота улучшает концентрацию, проясняет ум и одновременно снижает тревожность. Результат — спокойная бодрость, без раздражительности и перегрузки.
Подходит не всем
Если кофе не вызывает у вас неприятных реакций — бессонницы, беспокойства или учащённого сердцебиения, менять его не обязательно. Исследований, подтверждающих, что матча полезнее кофе, пока нет. Всё зависит от индивидуальной реакции организма.
Маття - японский порошковый зелёный чай.
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