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Кислый фруктовый вкус — с неожиданным побочным эффектом

Фруктовые соки нарушают кислотный баланс и снижают эффект лекарств от изжоги
1:22
Здоровье

Кажется, что стакан сока — это всегда про здоровье. Но если вы принимаете антациды — лекарства от изжоги, — стоит быть осторожнее. Некоторые фруктовые соки могут мешать их действию.

Фрукты и сок
Фото: commons.wikimedia.org by public domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фрукты и сок

Почему фруктовые соки могут ослабить действие лекарств от изжоги

Свежие соки — особенно цитрусовые — содержат лимонную, яблочную и винную кислоты. Они меняют кислотность в желудке, а значит, и саму среду, в которой работает препарат. В результате эффект лекарства снижается, и изжога может остаться с вами.

Неожиданные последствия

Особенно коварен грейпфрутовый сок. В нём есть фуранокумарины — вещества, которые влияют на то, как организм перерабатывает лекарства. Это может либо усилить действие до опасного уровня, либо наоборот — полностью его блокировать. И эффект может длиться до трёх дней.

Нагрузка на ЖКТ

Кроме того, летние соки часто богаты фруктозой. Это создаёт дополнительную нагрузку на пищеварительную систему, особенно если ЖКТ и так уже раздражён.

Как быть

Если принимаете лекарства от изжоги, лучше пить простую воду или проконсультироваться с врачом перед тем, как включать соки в рацион. Полезное не всегда сочетается с лечебным.

Уточнения

Кисло́тность желу́дочного со́ка - характеристика концентрации соляной кислоты в желудочном соке.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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