Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
16 районов Волгоградской области начали уборку зерна с высокой урожайностью
Профессор Зотов: деятельность человека не влияет на скорость вращения Земли
Военный эксперт Подберезкин перечислил самые мощные виды оружия ВС РФ в зоне СВО
Секреты экономных хозяек: как вернуть чайнику блеск без лишних затрат
Компот из малины, крыжовника и слив: рецепты с пошаговым описанием
Хо Сон Тэ из Игры в кальмара трогательно спел Журавли по-русски в музыкальном шоу
Водителям предложили альтернативу кисточке для уборки в салоне авто
Органическое средство улучшает вкус и размер чеснока
Автоэксперт раскритиковал идею нового налога для владельцев устаревших авто

Тяга к сахару — не приговор: срабатывает один простой приём

Нутрициолог советует завершать приём пищи овощами для длительного насыщения
1:38
Здоровье

Желание съесть что-нибудь сладкое знакомо многим. Но вместо конфет можно сделать выбор в пользу более полезных продуктов. Например, творог, варёные яйца или горсть орехов не только утолят аппетит, но и стабилизируют уровень сахара в крови.

Творог с зеленью
Фото: Design by Freepick by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Творог с зеленью

Как справиться с тягой к сладкому без жёстких ограничений

Белковые продукты перевариваются медленнее, чем сладости, и надолго дают ощущение сытости. Это снижает риск переедания и резких скачков энергии, которые обычно следуют за быстрыми углеводами.

Завершай приём пищи овощами

Интересный приём: заканчивать еду овощами. Это помогает пищеварению и сохраняет ощущение сытости надолго. Особенно полезно тем, кто хочет избежать вечернего желания что-нибудь "схватить".

Белковый коктейль — хороший вечерний выбор
Если на ночь хочется есть, лучше выбрать лёгкий белковый коктейль. Он насытит, но не создаст тяжести.

Пей воду, а не ешь лишнего

Иногда мы путаем жажду с голодом. Стакан воды может спасти от ненужного перекуса. Поддержание питьевого режима — простой и эффективный способ снизить аппетит.

Что точно стоит исключить

Сладкие напитки и снеки — главные враги стабильного аппетита. Вместо них стоит добавить в рацион белки, сложные углеводы, клетчатку и полезные жиры. Это даёт организму энергию без перегрузок и помогает поддерживать нормальный вес — без диет и запретов.

Уточнения

Творо́г - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Огородники сообщили: редис и лук исчезают рядом с укропом
Садоводство, цветоводство
Огородники сообщили: редис и лук исчезают рядом с укропом Аудио 
Евразийская рысь исчезает из лесов Европы из-за деятельности человека
Домашние животные
Евразийская рысь исчезает из лесов Европы из-за деятельности человека Аудио 
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Наука и техника
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет Аудио 
Популярное
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

450 кг белой акулы по имени Контендер снова замечено у туристических пляжей Северной Каролины — власти советуют не плавать в одиночку и следить за уведомлениями.

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
У побережья Индии обнаружены подводные структуры возрастом 12 000 лет
Океан молчал 12 000 лет — и вдруг проговорился: в этом месте может скрываться настоящая Атлантида
100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину
Лес замирает, когда она идёт — но теперь и рысь прячется: что заставило её исчезнуть
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Ближний свет больше не включают днём: камера не видит, инспектор не наказывает
Маленький герой с большим сердцем: как пёс весом 2 килограмма спас жизнь своему хозяину, не думая о себе
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Не варите яйца и не режьте картошку: лёгкий вариант окрошки, который не стыдно подать гостям
Последние материалы
Краков и визовые трудности: как 78-летняя украинка боролась за воссоединение с дочерью
На Крите нашли бактерии, убивающие личинок комаров за три дня
Отжимания с узким хватом развивают трицепсы и грудные мышцы
Как вырастить игрока уровня ATP и WTA: принципы тренера Алексея Иремашвили
Как избавиться от пырея на огороде: советы дачников
Россия рассматривает повышение транспортного налога для старых автомобилей — что будет с вашим авто?
Почему москвичи платят больше за такси? Главные причины роста цен
Марго Робби вдохновила Сидни Суини на участие в сиквеле Барби — подробности раскрыты
Не целуйте меня по-настоящему: Бабенко столкнулась с отказом партнёра из-за ревности жены
Рецепт домашнего чикенбургера с куриным филе, салатом и соусом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.