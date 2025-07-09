Тяга к сахару — не приговор: срабатывает один простой приём

Нутрициолог советует завершать приём пищи овощами для длительного насыщения

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Желание съесть что-нибудь сладкое знакомо многим. Но вместо конфет можно сделать выбор в пользу более полезных продуктов. Например, творог, варёные яйца или горсть орехов не только утолят аппетит, но и стабилизируют уровень сахара в крови.

Фото: Design by Freepick by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Творог с зеленью

Как справиться с тягой к сладкому без жёстких ограничений

Белковые продукты перевариваются медленнее, чем сладости, и надолго дают ощущение сытости. Это снижает риск переедания и резких скачков энергии, которые обычно следуют за быстрыми углеводами.

Завершай приём пищи овощами

Интересный приём: заканчивать еду овощами. Это помогает пищеварению и сохраняет ощущение сытости надолго. Особенно полезно тем, кто хочет избежать вечернего желания что-нибудь "схватить".

Белковый коктейль — хороший вечерний выбор

Если на ночь хочется есть, лучше выбрать лёгкий белковый коктейль. Он насытит, но не создаст тяжести.

Пей воду, а не ешь лишнего

Иногда мы путаем жажду с голодом. Стакан воды может спасти от ненужного перекуса. Поддержание питьевого режима — простой и эффективный способ снизить аппетит.

Что точно стоит исключить

Сладкие напитки и снеки — главные враги стабильного аппетита. Вместо них стоит добавить в рацион белки, сложные углеводы, клетчатку и полезные жиры. Это даёт организму энергию без перегрузок и помогает поддерживать нормальный вес — без диет и запретов.

Уточнения

Творо́г - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

