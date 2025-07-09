Незаметная деталь делает измерение давления бесполезным

Ошибки при измерении давления могут привести к неправильным диагнозам — исследование

Измерение давления — привычная процедура. Но даже незначительное смещение руки может серьёзно повлиять на результат. Учёные из Университета Джонса Хопкинса выяснили: всего 5 см разницы — и давление покажет больше, чем есть на самом деле.

Фото: commons.wikimedia.org by Albarubescens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тонометр

Почему важно правильно держать руку при измерении давления

В эксперименте участвовали 133 человека в возрасте от 18 до 80 лет. Когда рука свободно свисала, прибор фиксировал давление на 7 мм рт. ст. выше. Даже если рука просто лежала на колене, систолическое давление было завышено почти на 4 мм.

Что в этом опасного

Такие "погрешности" могут привести к неправильным диагнозам и ненужному лечению. И наоборот — при заниженных показателях человек может не получить нужной помощи. Всё решают сантиметры и правильная поза.

Как нужно измерять правильно

Рука должна лежать на уровне сердца — примерно на уровне правого предсердия. Ноги не скрещивать, сидеть спокойно. Это правило важно и в клинике, и дома.

Почему об этом забывают

В спешке и очередях в поликлиниках часто не обращают внимания на позу пациента. Но такая "мелочь" способна изменить всю картину и поставить под угрозу здоровье.

Уточнения

Кровяно́е давле́ние - давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.

