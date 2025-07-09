Незаметная деталь делает измерение давления бесполезным

Измерение давления — привычная процедура. Но даже незначительное смещение руки может серьёзно повлиять на результат. Учёные из Университета Джонса Хопкинса выяснили: всего 5 см разницы — и давление покажет больше, чем есть на самом деле.
В эксперименте участвовали 133 человека в возрасте от 18 до 80 лет. Когда рука свободно свисала, прибор фиксировал давление на 7 мм рт. ст. выше. Даже если рука просто лежала на колене, систолическое давление было завышено почти на 4 мм.
Что в этом опасного
Такие "погрешности" могут привести к неправильным диагнозам и ненужному лечению. И наоборот — при заниженных показателях человек может не получить нужной помощи. Всё решают сантиметры и правильная поза.
Как нужно измерять правильно
Рука должна лежать на уровне сердца — примерно на уровне правого предсердия. Ноги не скрещивать, сидеть спокойно. Это правило важно и в клинике, и дома.
Почему об этом забывают
В спешке и очередях в поликлиниках часто не обращают внимания на позу пациента. Но такая "мелочь" способна изменить всю картину и поставить под угрозу здоровье.
Кровяно́е давле́ние - давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.
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