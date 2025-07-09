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Открыта группа крови, которой не было в медицинских справочниках

ISBT подтвердила существование уникальной группы крови у пациентки из Гваделупы
1:36
Здоровье

С 2011 года врачи пытались понять, откуда в крови пациента появилось неизвестное антитело. Ответ нашёлся лишь спустя годы — это была ранее не описанная группа крови, которая теперь официально названа Gwada negative.

Врач берёт кровь у пациента
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Врач берёт кровь у пациента

Уникальная группа крови, которой больше нет ни у кого

Её носительницей оказалась женщина из Гваделупы. В её крови врачи обнаружили редчайшую мутацию, которая не встречалась ни у кого другого на планете. Женщина получила её от обоих родителей — и стала единственным известным человеком с этой группой.

Что это значит

Систему групп крови определяют антигены на поверхности эритроцитов. Наиболее известна система ABO, а также фактор резуса. Но всего науке известно уже более 365 антигенов. Gwada negative стала 48-й официально признанной редкой группой.

Как её нашли

Всё началось с подготовки к операции: при рутинной проверке крови у женщины врачи нашли странное антитело. Лишь в 2019 году учёные определили, что это результат уникальной мутации. И в 2022 году открытие подтвердили на медицинской конференции в Милане.

Почему это важно

Такие случаи имеют значение для экстренной трансфузии, донорства и генетики. Уникальная группа требует особого подхода: в случае необходимости донорскую кровь для этой женщины найти практически невозможно.

Уточнения

Гру́ппа кро́ви - генетический обусловленный иммунологический признак крови, который исходя из его сходств и различий у разных индивидов, позволяет подразделять людей (или другой вид животных) на разные группы.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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