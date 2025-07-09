Новая статистика переворачивает представления об одиночестве

Одиночество принято считать одной из главных угроз для здоровья в современном мире. Его связывают с ухудшением самочувствия и даже с риском ранней смерти. Но свежее исследование из Канады и Новой Зеландии внесло в эту картину неожиданные коррективы.
Учёные проанализировали данные 380 тысяч человек старше 65 лет. И оказалось, что у тех, кто открыто говорил о чувстве одиночества, риск смерти в течение ближайшего года был даже ниже, чем у тех, кто подобных жалоб не высказывал.
Кто чаще всего чувствует себя одиноким
Интересно, что чаще всего одиночество отмечали пожилые люди, находившиеся в хорошей физической форме и не нуждавшиеся в постоянной помощи. Возможно, у них было больше времени для размышлений и самонаблюдения.
Это не отменяет проблем
Авторы подчёркивают: одиночество по-прежнему негативно влияет на психику и общее качество жизни. Но прямой связи с краткосрочной смертностью обнаружено не было.
Поддержка по-прежнему важна
Социальные связи, участие в жизни общества, внимание со стороны близких — всё это остаётся важным. И развитие программ, направленных на включённость пожилых людей, по-прежнему имеет большое значение.
Одино́чество - состояние одинокого человека. Состояние и ощущение человека, находящегося в условиях коммуникативной изоляции от других людей, разрыва социальных связей, отсутствия значимого для него общения.
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