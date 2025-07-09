Новая статистика переворачивает представления об одиночестве

Учёные из Канады и Новой Зеландии не подтвердили связь одиночества и смертности

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одиночество принято считать одной из главных угроз для здоровья в современном мире. Его связывают с ухудшением самочувствия и даже с риском ранней смерти. Но свежее исследование из Канады и Новой Зеландии внесло в эту картину неожиданные коррективы.

Фото: https://commons.wikimedia.org by geralt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ человек в отчаянии

Почему одиночество не всегда означает угрозу для здоровья

Учёные проанализировали данные 380 тысяч человек старше 65 лет. И оказалось, что у тех, кто открыто говорил о чувстве одиночества, риск смерти в течение ближайшего года был даже ниже, чем у тех, кто подобных жалоб не высказывал.

Кто чаще всего чувствует себя одиноким

Интересно, что чаще всего одиночество отмечали пожилые люди, находившиеся в хорошей физической форме и не нуждавшиеся в постоянной помощи. Возможно, у них было больше времени для размышлений и самонаблюдения.

Это не отменяет проблем

Авторы подчёркивают: одиночество по-прежнему негативно влияет на психику и общее качество жизни. Но прямой связи с краткосрочной смертностью обнаружено не было.

Поддержка по-прежнему важна

Социальные связи, участие в жизни общества, внимание со стороны близких — всё это остаётся важным. И развитие программ, направленных на включённость пожилых людей, по-прежнему имеет большое значение.

Уточнения

Одино́чество - состояние одинокого человека. Состояние и ощущение человека, находящегося в условиях коммуникативной изоляции от других людей, разрыва социальных связей, отсутствия значимого для него общения.

