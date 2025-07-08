Погружение в холод — и неожиданная реакция организма после

Доктор Брум: переохлаждение после ванны может свести на нет эффект похудения

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Холодные ванны давно ассоциируются с ускорением метаболизма и сжиганием калорий. Но недавнее исследование, опубликованное в Physiology & Behavior, показало, что такая практика может вызывать обратный эффект — усиление аппетита и переедание.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Потолочная душевая лейка

Почему холодные ванны могут мешать контролю веса

Участники провели по полчаса в воде температурой около 16 °C. После этого они съедали в среднем на 240 килокалорий больше, чем обычно, причём сами этого не замечали. Повышенный аппетит возникал бессознательно.

Почему хочется есть

Учёные связывают эффект с постохлаждением — когда температура тела продолжает снижаться даже после выхода из воды. Это даёт мозгу сигнал о нехватке энергии, что и запускает механизм компенсации через еду.

Как это влияет на похудение

По словам доктора Джеффа Брума, такая реакция может свести на нет все усилия, если холод используется как способ сбросить вес. Поэтому важно учитывать, что вместе с жиром может расти и тяга к лишним перекусам.

Что дальше

Специалисты подчёркивают: холод — это не волшебная палочка. Нужны дополнительные исследования, чтобы понять, может ли регулярное воздействие низких температур наоборот способствовать набору веса.

Уточнения

Метаболи́зм — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

