Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От шантажа до уголовного дела: Смолову грозит 8 лет за драку в кафе Кокорина-Мамаева
Слива теряет зелёные плоды из-за жары и недостатка полива
Tesla Model Y уступила лидерство Toyota RAV4 в глобальном рейтинге продаж
Малиновый ликер без водки: рецепт на коньяке с настаиванием 2–6 недель
Учёные выяснили, почему волки не защищают детёнышей от охотников
Путин подписал указ, изменяющий правила службы в армии — что нового для контрактников?
Как спастись от от жары в квартире без кондиционеров — неожиданные и дешёвые решения
Лосось, батат и черника помогают сохранить сияние кожи — мнение экспертов
Почему самолёты исчезают с радаров: разгадка тайны современных технологий

Вода в этих бутылках содержит то, о чём вы не подозреваете

Французские эксперты обнаружили высокий уровень микропластика в стеклянной таре
1:07
Здоровье

Кажется, что стекло — самая "чистая" упаковка. Но исследование французского агентства ANSES показало обратное: в стеклянных бутылках микропластика в 50 раз больше, чем в пластиковых. В некоторых образцах — около сотни частиц на литр.

Медовуха в бутылке
Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Медовуха в бутылке

Где больше микропластика — в стеклянной или пластиковой бутылке

Учёные исследовали лимонады, холодный чай, газировку, пиво и воду. Больше всего микропластика оказалось в сладких напитках и алкоголе. А в обычной питьевой воде уровень был ниже — около 4,5 частиц в стекле и 1,6 в пластике.

Виноваты не бутылки, а крышки

Основной источник загрязнения — не сама тара, а краска на пробках. Именно с неё в жидкость попадают микрочастицы.

Как снизить загрязнение

Специалисты предлагают простое решение: очищать крышки спиртовой водой и продувать их воздухом на этапе производства. Это снижает количество микропластика на 60 %, не требуя сложных технологий.

Уточнения

Микропла́стик - мельчайшие частицы пластмасс размером менее 5 мм, возникающие в результате распада более крупных пластиковых изделий либо изначально производимые в виде первичных микрогранул.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Наша планета готовится к космическому манёвру
Наука и техника
Наша планета готовится к космическому манёвру Аудио 
Вы можете не взлететь, даже с билетом: кого авиакомпании выбирают жертвами
Туризм
Вы можете не взлететь, даже с билетом: кого авиакомпании выбирают жертвами Аудио 
Нерест нерки: как медведи становятся главными наблюдателями
Наука и техника
Нерест нерки: как медведи становятся главными наблюдателями Аудио 
Популярное
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех

Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.

В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Огородники сообщили: редис и лук исчезают рядом с укропом
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье
Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье
Последние материалы
От шантажа до уголовного дела: Смолову грозит 8 лет за драку в кафе Кокорина-Мамаева
Слива теряет зелёные плоды из-за жары и недостатка полива
Tesla Model Y уступила лидерство Toyota RAV4 в глобальном рейтинге продаж
Малиновый ликер без водки: рецепт на коньяке с настаиванием 2–6 недель
Учёные выяснили, почему волки не защищают детёнышей от охотников
Путин подписал указ, изменяющий правила службы в армии — что нового для контрактников?
Как спастись от от жары в квартире без кондиционеров — неожиданные и дешёвые решения
Лосось, батат и черника помогают сохранить сияние кожи — мнение экспертов
Почему самолёты исчезают с радаров: разгадка тайны современных технологий
В Новосибирске создали сенсор для выявления астмы и болезней сердца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.