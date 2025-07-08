Вода в этих бутылках содержит то, о чём вы не подозреваете

Французские эксперты обнаружили высокий уровень микропластика в стеклянной таре

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, что стекло — самая "чистая" упаковка. Но исследование французского агентства ANSES показало обратное: в стеклянных бутылках микропластика в 50 раз больше, чем в пластиковых. В некоторых образцах — около сотни частиц на литр.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Медовуха в бутылке

Где больше микропластика — в стеклянной или пластиковой бутылке

Учёные исследовали лимонады, холодный чай, газировку, пиво и воду. Больше всего микропластика оказалось в сладких напитках и алкоголе. А в обычной питьевой воде уровень был ниже — около 4,5 частиц в стекле и 1,6 в пластике.

Виноваты не бутылки, а крышки

Основной источник загрязнения — не сама тара, а краска на пробках. Именно с неё в жидкость попадают микрочастицы.

Как снизить загрязнение

Специалисты предлагают простое решение: очищать крышки спиртовой водой и продувать их воздухом на этапе производства. Это снижает количество микропластика на 60 %, не требуя сложных технологий.

Уточнения

Микропла́стик - мельчайшие частицы пластмасс размером менее 5 мм, возникающие в результате распада более крупных пластиковых изделий либо изначально производимые в виде первичных микрогранул.

