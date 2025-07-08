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Ваш плейлист может работать как органайзер памяти — без усилий

Исследование Кларк и Лил: эмоции от музыки усиливают разные типы воспоминаний
1:15
Здоровье

Бывает, услышишь знакомую мелодию — и сразу всплывают сцены из прошлого. Учёные давно изучают, почему музыка так тесно связана с нашей памятью. Ответ, как ни странно, кроется в эмоциях.

Девушка в наушниках
Фото: 500px.com/photo by Sascha Kohlmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Девушка в наушниках

Как музыка помогает памяти

Исследования показали: то, что мы чувствуем во время прослушивания музыки, напрямую влияет на то, как и что мы запоминаем. Сильные эмоции помогают зафиксировать важные моменты, в то время как спокойные состояния больше способствуют запоминанию деталей.

Эксперимент с фотографиями и мелодиями

В одном из исследований участникам сначала показывали фотографии повседневных предметов, а потом давали послушать музыку — весёлую, грустную, тревожную. Удивительно, но степень эмоционального отклика меняла то, какие именно моменты вспоминались позже.

Музыка — инструмент памяти

Получается, что правильный трек может усилить запоминание. Хотите не забыть важные планы? Включите что-то бодрое. Нужны детали? Лучше подойдёт спокойная, мягкая мелодия. Подобранный под себя плейлист может стать настоящей поддержкой для мозга.

Уточнения

Восприя́тие - система обработки чувственных данных, включающая бессознательную и сознательную фильтрацию.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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