Тепло, которое меняет кровь: чем полезна простая ванна

После тяжёлого дня хочется уюта и расслабления — и джакузи звучит как идеальный вариант. Но кроме удовольствия, горячие ванны могут реально приносить пользу организму.
Учёные из Университета Орегона сравнили эффект традиционных и инфракрасных саун с гидромассажными ваннами. В исследовании участвовали 20 молодых людей, и результаты оказались впечатляющими: именно горячая вода лучше всего повышала температуру тела, усиливала кровоток и благотворно влияла на сосуды.
Как это влияет на иммунитет
Оказалось, что тёплая ванна может активизировать работу иммунных клеток. Всё дело в том, что тело дольше сохраняет тепло, а это создаёт физиологические условия, которые напоминают лёгкую тренировку для организма.
Главное — умеренность
Как отметил профессор Кристофер Минсон, регулярные тёплые процедуры полезны, но только при условии, что они умеренные. Перегрев или слишком длительное пребывание в горячей воде может иметь обратный эффект.
Иммуните́т — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.
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