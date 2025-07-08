Тепло, которое меняет кровь: чем полезна простая ванна

Исследование: умеренные горячие ванны улучшают кровообращение и активность иммунных клеток

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После тяжёлого дня хочется уюта и расслабления — и джакузи звучит как идеальный вариант. Но кроме удовольствия, горячие ванны могут реально приносить пользу организму.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Девушка принимает ванну

Как горячие ванны помогают иммунитету и сосудам

Учёные из Университета Орегона сравнили эффект традиционных и инфракрасных саун с гидромассажными ваннами. В исследовании участвовали 20 молодых людей, и результаты оказались впечатляющими: именно горячая вода лучше всего повышала температуру тела, усиливала кровоток и благотворно влияла на сосуды.

Как это влияет на иммунитет

Оказалось, что тёплая ванна может активизировать работу иммунных клеток. Всё дело в том, что тело дольше сохраняет тепло, а это создаёт физиологические условия, которые напоминают лёгкую тренировку для организма.

Главное — умеренность

Как отметил профессор Кристофер Минсон, регулярные тёплые процедуры полезны, но только при условии, что они умеренные. Перегрев или слишком длительное пребывание в горячей воде может иметь обратный эффект.

Уточнения

Иммуните́т — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

