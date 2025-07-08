Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самый пригодный для жизни город: где теперь живут счастливее всего? Ответ удивит
Кабачки гниют на грядке: названы причины и способы спасения урожая
Олег Меньшиков назвал самого важного человека в своей жизни
Способ хранения свеклы на зиму без варки и песка
Археологи обнаружили у Адрасана античное торговое судно с нетронутым грузом
Косатки приносят людям добычу у берегов Норвегии и Новой Зеландии
Спрос на новостройки в России снизился на 20% — Дом.РФ зафиксировал спад
Найденная записка на автомобиле: проверенные шаги к безопасности
Егор Крид травмировался на концерте: чем закончилось шоу?

Выключил звук — и стал сосредоточеннее: эффект, о котором не говорят в офисе

Университет Кенхи: беззвучный режим телефона снижает стресс и повышает концентрацию
1:16
Здоровье

Южнокорейские учёные решили проверить, может ли отключение звуков на смартфоне повлиять на стресс, внимание и вовлечённость в работу. В эксперименте участвовали 114 человек, часть из которых прошла четырёхнедельную программу мобильной осознанности.

Ноутбук
Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ноутбук

Почему беззвучный режим на телефоне помогает работать лучше

Результаты оказались показательными: те, кто практиковал осознанность и одновременно включал беззвучный режим, отмечали снижение тревожности, улучшение концентрации и общее ощущение спокойствия. Даже само отсутствие звуковых сигналов снижало давление и позволяли меньше отвлекаться.

Но тишина — не панацея

Важно понимать: даже если телефон молчит, он всё равно остаётся источником потенциального отвлечения. Поэтому лучше не только убрать звук, но и перевернуть экраном вниз или отложить устройство подальше от глаз.

Тишина как способ управления временем

Когда нет постоянных уведомлений, нет и чувства, что нужно срочно отвечать. Это возвращает контроль над временем, помогает сосредоточиться на задачах и защищает от выгорания. Такой подход особенно ценен в аналитической или креативной работе.

Уточнения

Привы́чка - автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Пешеходы и водители: кто на самом деле прав на переходах
Авто
Пешеходы и водители: кто на самом деле прав на переходах Аудио 
В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Наука и техника
В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода Аудио 
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры?
Экономика и бизнес
Россия лидирует по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Каковы цифры? Аудио 
Популярное
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех

Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.

В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Огородники сообщили: редис и лук исчезают рядом с укропом
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Последние материалы
Самый пригодный для жизни город: где теперь живут счастливее всего? Ответ удивит
Университет Кенхи: беззвучный режим телефона снижает стресс и повышает концентрацию
Кабачки гниют на грядке: названы причины и способы спасения урожая
Олег Меньшиков назвал самого важного человека в своей жизни
Способ хранения свеклы на зиму без варки и песка
Археологи обнаружили у Адрасана античное торговое судно с нетронутым грузом
Косатки приносят людям добычу у берегов Норвегии и Новой Зеландии
Спрос на новостройки в России снизился на 20% — Дом.РФ зафиксировал спад
Найденная записка на автомобиле: проверенные шаги к безопасности
Егор Крид травмировался на концерте: чем закончилось шоу?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.