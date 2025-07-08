Выключил звук — и стал сосредоточеннее: эффект, о котором не говорят в офисе

Университет Кенхи: беззвучный режим телефона снижает стресс и повышает концентрацию

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Южнокорейские учёные решили проверить, может ли отключение звуков на смартфоне повлиять на стресс, внимание и вовлечённость в работу. В эксперименте участвовали 114 человек, часть из которых прошла четырёхнедельную программу мобильной осознанности.

Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License Ноутбук

Почему беззвучный режим на телефоне помогает работать лучше

Результаты оказались показательными: те, кто практиковал осознанность и одновременно включал беззвучный режим, отмечали снижение тревожности, улучшение концентрации и общее ощущение спокойствия. Даже само отсутствие звуковых сигналов снижало давление и позволяли меньше отвлекаться.

Но тишина — не панацея

Важно понимать: даже если телефон молчит, он всё равно остаётся источником потенциального отвлечения. Поэтому лучше не только убрать звук, но и перевернуть экраном вниз или отложить устройство подальше от глаз.

Тишина как способ управления временем

Когда нет постоянных уведомлений, нет и чувства, что нужно срочно отвечать. Это возвращает контроль над временем, помогает сосредоточиться на задачах и защищает от выгорания. Такой подход особенно ценен в аналитической или креативной работе.

Уточнения

Привы́чка - автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

