Выключил звук — и стал сосредоточеннее: эффект, о котором не говорят в офисе

Южнокорейские учёные решили проверить, может ли отключение звуков на смартфоне повлиять на стресс, внимание и вовлечённость в работу. В эксперименте участвовали 114 человек, часть из которых прошла четырёхнедельную программу мобильной осознанности.
Результаты оказались показательными: те, кто практиковал осознанность и одновременно включал беззвучный режим, отмечали снижение тревожности, улучшение концентрации и общее ощущение спокойствия. Даже само отсутствие звуковых сигналов снижало давление и позволяли меньше отвлекаться.
Но тишина — не панацея
Важно понимать: даже если телефон молчит, он всё равно остаётся источником потенциального отвлечения. Поэтому лучше не только убрать звук, но и перевернуть экраном вниз или отложить устройство подальше от глаз.
Тишина как способ управления временем
Когда нет постоянных уведомлений, нет и чувства, что нужно срочно отвечать. Это возвращает контроль над временем, помогает сосредоточиться на задачах и защищает от выгорания. Такой подход особенно ценен в аналитической или креативной работе.
Привы́чка - автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.
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