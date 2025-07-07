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За фразой после чиха — больше, чем просто вежливость

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1:33
Здоровье

Когда кто-то чихает, мы почти машинально говорим: "Будь здоров" или "Bless you". Кажется, это просто вежливость. Но у этой привычки глубокие корни. Во времена чумы в XIV веке чихание воспринималось как опасный симптом, и слова благословения звучали как просьба о защите свыше — последняя надежда на здоровье.

Грипп
Фото: flickr.com by William Brawley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Грипп

Почему на чихание отвечают пожеланиями

Другая версия — суеверная. Будто во время чихания душа на миг покидает тело, становясь уязвимой. Поэтому фраза должна была защитить человека от злых сил. И в древних текстах — греческих, римских — чихание часто воспринималось как знак свыше, предвестие чего-то важного.

Национальные традиции

Во многих языках пожелание здоровья при чихании — общепринятая норма. Немцы говорят Gesundheit, испанцы — salud, а русские — "будьте здоровы". Все они отражают одну идею: чихание — сигнал, что с организмом что-то не так. Но не везде принято реагировать. В Японии и Корее, например, чихание просто игнорируют, считая, что обращать внимание на это — невежливо.

Привычка, ставшая ритуалом

Сегодня эти слова говорят не из страха, а по привычке. Это просто вежливый ритуал — как здороваться или говорить "спасибо". Мы не задумываемся, но продолжаем поддерживать древнюю традицию, которая когда-то имела гораздо более серьёзное значение.

Уточнения

Чиха́ние — защитный безусловный рефлекс человека и высших животных, обеспечивающий удаление из верхних дыхательных путей пыли, слизи и других раздражающих агентов путём форсированного выдоха, преимущественно через носоглотку, после короткого глубокого вдоха.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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