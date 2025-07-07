Один стиль жизни снижает риск потери памяти — и это не только спорт

Биолог Яшин: медитация, спорт и соцактивность замедляют нейродегенерацию мозга

Физическая активность не просто укрепляет тело, она даёт мощную поддержку и мозгу. Улучшение кровообращения, усиленная работа нейронов, рост новых связей — всё это снижает риск заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. А если симптомы уже появились, тренировки могут смягчить их течение.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина отжимается

Как спорт и привычки помогают мозгу дольше

Не меньше пользы приносит и питание. Продукты, богатые антиоксидантами, омега-3 и витаминами C и E, помогают клеткам справляться с разрушительным действием свободных радикалов. Особенно хорошо работает средиземноморская диета — она может уменьшить вероятность развития болезни Альцгеймера почти на 40 %.

Стресс — враг памяти

Хроническое напряжение — ещё один фактор, ускоряющий старение мозга. Именно поэтому важно не только уметь расслабляться, но и регулярно практиковать техники вроде медитации. Они помогают мозгу восстанавливаться и поддерживать здоровье нервной системы.

Общение и тренировка ума

Мозгу, как и мышцам, нужна нагрузка. Общение, кроссворды, изучение языков и участие в обсуждениях — всё это активирует мыслительные процессы. Даже простое волонтёрство может оказаться полезным для сохранения когнитивной формы.

Уточнения

Медита́ция - ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений.

