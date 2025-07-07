Кофе за обедом лишает организм важнейшего элемента — и вот чем это грозит

Диетологи советуют пить кофе между приёмами пищи — особенно вегетарианцам

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Запивать обед чашкой ароматного кофе — привычка, которая кажется безобидной. Но на самом деле она может мешать организму усваивать железо — особенно из растительной пищи. Это важно для тех, кто строит рацион на злаках, бобовых, орехах и овощах.

Фото: flickr.com by Or Hiltch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Завтрак

Почему не стоит пить кофе во время еды

Железо, которое содержится в мясе, рыбе или печени, усваивается довольно легко. А вот "растительное" железо — из шпината, тофу, цельнозерновых продуктов — куда более чувствительно. Кофе способен блокировать его всасывание.

Что помогает усвоению

Чтобы железо действительно пошло на пользу, его лучше сочетать с продуктами, содержащими витамин C: свежими овощами, ягодами, цитрусовыми. А вот кофе в это время лучше отложить.

Кофе не враг

При этом кофе сам по себе не вреден. Он хорошо бодрит по утрам, стимулирует пищеварение и даже может поддерживать здоровье сосудов. Главное — выбрать подходящее время.

Лучшее решение — пить с умом

Идеальный момент для кофе — между приёмами пищи. Такой простой шаг поможет сохранить и пользу от еды, и удовольствие от напитка.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

