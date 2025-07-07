Кофе за обедом лишает организм важнейшего элемента — и вот чем это грозит

Запивать обед чашкой ароматного кофе — привычка, которая кажется безобидной. Но на самом деле она может мешать организму усваивать железо — особенно из растительной пищи. Это важно для тех, кто строит рацион на злаках, бобовых, орехах и овощах.
Железо, которое содержится в мясе, рыбе или печени, усваивается довольно легко. А вот "растительное" железо — из шпината, тофу, цельнозерновых продуктов — куда более чувствительно. Кофе способен блокировать его всасывание.
Что помогает усвоению
Чтобы железо действительно пошло на пользу, его лучше сочетать с продуктами, содержащими витамин C: свежими овощами, ягодами, цитрусовыми. А вот кофе в это время лучше отложить.
Кофе не враг
При этом кофе сам по себе не вреден. Он хорошо бодрит по утрам, стимулирует пищеварение и даже может поддерживать здоровье сосудов. Главное — выбрать подходящее время.
Лучшее решение — пить с умом
Идеальный момент для кофе — между приёмами пищи. Такой простой шаг поможет сохранить и пользу от еды, и удовольствие от напитка.
Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.