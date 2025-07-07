Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибка в загранпаспорте: как одна цифра разрушила отпуск
Пошаговый рецепт рагу с говядиной, картофелем и сезонными овощами
Массовая атака пчёл во Франции: 24 пострадавших, трое в реанимации
Переговоры Турции и России запланированы на саммите БРИКС
Обвиняемого в подготовке убийства депутата оставили под арестом в Саратове
В Алтайском крае разработали гель от гингивита на основе крови марала
Эксперт по фитнесу объяснила, какую одежду носить во время тренировок в жару
Госдума рассмотрит повышение пошлин на права, ПТС и госзнаки с 2025 года
62-летняя водитель троллейбуса избита в Санкт-Петербурге за замечание о проезде

Кофе за обедом лишает организм важнейшего элемента — и вот чем это грозит

Диетологи советуют пить кофе между приёмами пищи — особенно вегетарианцам
1:18
Здоровье

Запивать обед чашкой ароматного кофе — привычка, которая кажется безобидной. Но на самом деле она может мешать организму усваивать железо — особенно из растительной пищи. Это важно для тех, кто строит рацион на злаках, бобовых, орехах и овощах.

Завтрак
Фото: flickr.com by Or Hiltch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Завтрак

Почему не стоит пить кофе во время еды

Железо, которое содержится в мясе, рыбе или печени, усваивается довольно легко. А вот "растительное" железо — из шпината, тофу, цельнозерновых продуктов — куда более чувствительно. Кофе способен блокировать его всасывание.

Что помогает усвоению

Чтобы железо действительно пошло на пользу, его лучше сочетать с продуктами, содержащими витамин C: свежими овощами, ягодами, цитрусовыми. А вот кофе в это время лучше отложить.

Кофе не враг

При этом кофе сам по себе не вреден. Он хорошо бодрит по утрам, стимулирует пищеварение и даже может поддерживать здоровье сосудов. Главное — выбрать подходящее время.

Лучшее решение — пить с умом

Идеальный момент для кофе — между приёмами пищи. Такой простой шаг поможет сохранить и пользу от еды, и удовольствие от напитка.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Лучшие автомобили до 700 тысяч рублей в 2025 году
Авто
Лучшие автомобили до 700 тысяч рублей в 2025 году Аудио 
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься
Домашние животные
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься Аудио 
Атака SIM swap: пользователи в Европе теряют доступ к телефону и банковским сервисам
Наука и техника
Атака SIM swap: пользователи в Европе теряют доступ к телефону и банковским сервисам Аудио 
Популярное
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку

Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.

Наша планета готовится к космическому манёвру
Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Последние материалы
Как яркие ленточки и наклейки влияют на сортировку багажа в аэропорту
Смерть старой самки разрушает стадо — исследование о культуре слонов
Водителям рассказали, как надёжно зафиксировать коврики в салоне авто
Неожиданная отставка: Путин подписал указ о замене министра транспорта
Попи Борбудаки обнаружила редкое растение на востоке Крита
В Москве представили семь вариантов светильников для обеденной зоны
Лучшие советы по выбору подходящей спортивной одежды для любого сезона
Диетологи советуют пить кофе между приёмами пищи — особенно вегетарианцам
США и пошлины: как новые тарифы затронут страны БРИКС?
Минобороны РФ: группировка Север освободила населённый пункт Бессаловка на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.