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Цифры на весах пугают зря: что скрывает нормальный ИМТ

Нутрициолог Ромашина объяснила, когда повышенный ИМТ не указывает на риски для здоровья
1:12
Здоровье

Индекс массы тела (ИМТ) часто используется как ориентир для оценки состояния организма. Он рассчитывается просто: вес делится на рост в квадрате. Но насколько этот показатель точно отражает реальное здоровье?

Весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Весы

Почему немного лишнего веса — это не всегда плохо

Интересное наблюдение: у многих долгожителей ИМТ оказывается ближе к верхней границе нормы — около 24-25. Это позволяет говорить о том, что небольшой "перевес" сам по себе не обязательно вреден. Наоборот, он может даже играть защитную роль, особенно с возрастом.

Мышцы — не жир

Важно помнить, что ИМТ не делает различий между жировой и мышечной массой. У спортсменов, например, из-за развитой мускулатуры индекс может быть выше нормы, но говорить о лишнем весе в таком случае неправильно.

Не только цифры

Настоящее здоровье — это не только вес и рост. Сюда же входят привычки, физическая активность, питание, стресс и индивидуальные особенности. Оценивать организм только по цифрам — значит упускать важные детали.

Уточнения

И́ндекс ма́ссы те́ла - величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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