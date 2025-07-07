Цифры на весах пугают зря: что скрывает нормальный ИМТ

Индекс массы тела (ИМТ) часто используется как ориентир для оценки состояния организма. Он рассчитывается просто: вес делится на рост в квадрате. Но насколько этот показатель точно отражает реальное здоровье?
Интересное наблюдение: у многих долгожителей ИМТ оказывается ближе к верхней границе нормы — около 24-25. Это позволяет говорить о том, что небольшой "перевес" сам по себе не обязательно вреден. Наоборот, он может даже играть защитную роль, особенно с возрастом.
Мышцы — не жир
Важно помнить, что ИМТ не делает различий между жировой и мышечной массой. У спортсменов, например, из-за развитой мускулатуры индекс может быть выше нормы, но говорить о лишнем весе в таком случае неправильно.
Не только цифры
Настоящее здоровье — это не только вес и рост. Сюда же входят привычки, физическая активность, питание, стресс и индивидуальные особенности. Оценивать организм только по цифрам — значит упускать важные детали.
И́ндекс ма́ссы те́ла - величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.