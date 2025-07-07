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Один арбуз — и вы в реанимации: как летний фрукт доводит до критического состояния

Плод с сюрпризом: опасные арбузы поступают в продажу в начале лета
3:54
Здоровье

Первые арбузы на прилавках, как ни крути, вызывают особое летнее волнение. Но радость от их появления может обернуться тяжелыми последствиями. Почему ранние арбузы могут быть опасны, какие из них наиболее токсичны и на что стоит обратить внимание при покупке, чтобы не оказаться на больничной койке?

Девушка ест арбуз
Фото: freepik.com by haritanita, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка ест арбуз

Почему арбуз может быть опасен

Арбузы, появившиеся в продаже в начале лета, вряд ли выращены в России. Чаще всего это продукция из Турции, Северной Африки или Средней Азии. Арбузы из Крыма, Кубани, Астрахани и Волгограда поступят в продажу не раньше августа.

Стоит начать с того, что спелый арбуз никогда не берет в себя никакого лишнего нитрата. Нитраты — это соль, часть азотной кислоты. Они накапливаются в основном в кожуре. Поэтому и срезать надо под белую корку — в ней как раз и будет наибольшее количество солей. В красной мякоти, наоборот, нитраты если и будут, то в минимальном количестве.

Но с пестицидами всё гораздо сложнее. Их остатки могут сохраняться, если аграрии не соблюдали сроки послеобработки.

Необходимо выждать срок, когда они осядут. Для каждого средства есть инструкция: употреблять можно через месяц после нанесения. Если производитель всё делает правильно — проблем не будет. Но проверить это может только лаборатория. Поэтому лучше покупать арбузы в проверенных местах и при нарезке обязательно удалять мякоть, прилегающую к белой полосе кожуры, — добавляет профессор.

Никогда не покупайте надрезанный арбуз

Категорически не рекомендуем покупать половинки или треснутые арбузы — особенно те, что накрыты пищевой плёнкой.

Арбуз — сладкий, а значит, идеальная среда для микробов. В тёплое время он очень быстро заселяется микроорганизмами. Даже если вы покупаете половинку под плёнкой, никто не знает, каким ножом она была разрезана, какими руками и сколько времени пролежала.

Микроорганизмы за это время могут образовать целые колонии и начать вырабатывать токсины, — предостерегает врач. Даже грязная кожура или руки продавца — уже потенциальный источник инфекции.

Симптомы отравления арбузом

Они могут быть самыми разными: от лёгкой тошноты до судорог и галлюцинаций. Всё зависит от конкретного микроорганизма, вызвавшего заражение.

Чаще всего это стафилококки, но могут быть и вейлонеллы или другие бактерии. Симптомы включают тошноту, рвоту, боли в животе, лихорадку, диарею. В тяжёлых случаях появляются галлюцинации, судороги. Особенно опасны такие отравления для детей: они быстрее теряют жидкости, могут впасть в бессознательное состояние буквально за пару часов.

У детей первые признаки — это вялость, отказ от еды, сонливость. У взрослых симптомы могут проявиться как через полчаса, так и через сутки после употребления заражённого арбуза.

Что делать при отравлении

Если вы подозреваете, что отравились арбузом, действовать нужно незамедлительно. Сначала — промывание желудка. Самый простой метод — два пальца в рот. Далее необходимо принять сорбенты: активированный уголь, смекту, энтеросгель.

Также можно использовать препараты для снятия интоксикации. Но главное — не тянуть с вызовом скорой помощи, особенно если отравился ребёнок.

Ранние арбузы требуют особой осторожности и осознанности при покупке. Лучше подождать сезонных, местных плодов, чем рисковать здоровьем своим и своих близких.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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