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Укус с последствиями: комары, которых мы не боимся — безобидный зуд может закончиться больницей

Малярия в России: насколько реальна угроза заражения этим летом
4:11
Здоровье

Лето только началось, а комары — уже в атаке. Они жужжат в парках, в квартирах, у воды. И всё бы ничего, но ведь многие слышали, что эти мелкие кровососы могут переносить опасные болезни. Какие заболевания на самом деле передаются через комариные укусы, есть ли повод для паники и стоит ли прятаться под москитной сеткой даже дома?

Укус комара
Фото: flickr.com by Жиль Сан Мартин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Укус комара

Самое опасное — это малярия

Главное заболевание, которое могут переносить комары, — это малярия. В России действительно встречаются комары рода Anopheles, которых в народе и зовут "малярийными". Однако самих очагов инфекции в стране нет.

"Это те самые малярийные комары. Они могут только переносить болезнь, но не способны её производить. Сейчас они совершенно спокойно кусают людей, и ничего страшного не происходит. Это потому, что на территории России нет очагов инфекции, и шанс заразиться ею стремится к нулю", — сообщают ученые.

Когда-то всё было по-другому

Марьинский напомнил, что в начале XX века ситуация была совсем иной: малярия косила миллионы.

Малярия была широко распространена в Российской империи и СССР. Ею ежегодно болело по несколько миллионов человек. Но в первой половине XX века были проведены беспрецедентные мероприятия по борьбе с малярией, и к 1960 году на территории СССР не осталось ни одного очага.

Работы по уничтожению очагов шли масштабные. Например, в районе Сочи осушали болота, где размножались личинки, и даже запускали в водоёмы гамбузий — маленьких прожорливых рыбок, поедающих личинок комаров.

Но привезти малярию — можно

Несмотря на то что в России малярия практически исчезла, единичные случаи бывают. Бывают привозные случаи, когда человек вернулся в Россию больной малярией, его кусает здесь малярийный комар, и он может дальше заразить уже другого человека, которого укусит. Но ничего, кроме небольшой локальной вспышки с несколькими заразившимися, не произойдет.

Что происходит при заражении

Малярия — это не просто температура и слабость. Это тяжёлое заболевание, которое трудно не заметить. Она характеризуется периодической лихорадкой с очень серьёзным подъемом температуры, слабостью, судорогами.

До сих пор ежегодно малярией на планете заболевают от 100 до 200 миллионов людей. Из них в районе полумиллиона людей продолжают умирать. Это страшная цифра, но она снижается. Пока полноценной вакцины от малярии не существует, но, по словам учёного, работа над ней ведётся.

А как насчёт других заболеваний

Некоторые комары могут переносить дирофиляриоз — это паразитические круглые черви. Да, звучит не очень. Но вероятность заражения крайне мала. Даже в южных регионах нашей страны комары очень редко могут передать при укусе что-то опасное.

Дирофиляриоз встречается в России, но это крайне редкий случай, для жизни и здоровья человека он обычно не несёт опасности, так как в тех регионах, где он встречается, медицинские службы о нём осведомлены.

Мир меняется — и ареал комаров тоже

С потеплением климата границы ареалов многих южных видов сдвигаются на север. И комары не отстают. Потихоньку начинают приближаться к России ареалы обитания некоторых южных тропических и субтропических видов комаров. Они могут переносить ряд других опасных заболеваний, но пока эти заболевания на территории России не зарегистрированы. Но пугаться не стоит, за этим очень тщательно следят".

Подмосковье — не Таиланд

Заразиться можно только на отдыхе где-то в тропической стране. В Таиланде, например. Там лучше, чтобы комары вас не кусали. Помните, что укус комара в Таиланде — это совершенно не то же самое, что укус комара в Подмосковье.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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