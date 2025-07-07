Укус с последствиями: комары, которых мы не боимся — безобидный зуд может закончиться больницей

Лето только началось, а комары — уже в атаке. Они жужжат в парках, в квартирах, у воды. И всё бы ничего, но ведь многие слышали, что эти мелкие кровососы могут переносить опасные болезни. Какие заболевания на самом деле передаются через комариные укусы, есть ли повод для паники и стоит ли прятаться под москитной сеткой даже дома?
Главное заболевание, которое могут переносить комары, — это малярия. В России действительно встречаются комары рода Anopheles, которых в народе и зовут "малярийными". Однако самих очагов инфекции в стране нет.
"Это те самые малярийные комары. Они могут только переносить болезнь, но не способны её производить. Сейчас они совершенно спокойно кусают людей, и ничего страшного не происходит. Это потому, что на территории России нет очагов инфекции, и шанс заразиться ею стремится к нулю", — сообщают ученые.
Марьинский напомнил, что в начале XX века ситуация была совсем иной: малярия косила миллионы.
Малярия была широко распространена в Российской империи и СССР. Ею ежегодно болело по несколько миллионов человек. Но в первой половине XX века были проведены беспрецедентные мероприятия по борьбе с малярией, и к 1960 году на территории СССР не осталось ни одного очага.
Работы по уничтожению очагов шли масштабные. Например, в районе Сочи осушали болота, где размножались личинки, и даже запускали в водоёмы гамбузий — маленьких прожорливых рыбок, поедающих личинок комаров.
Несмотря на то что в России малярия практически исчезла, единичные случаи бывают. Бывают привозные случаи, когда человек вернулся в Россию больной малярией, его кусает здесь малярийный комар, и он может дальше заразить уже другого человека, которого укусит. Но ничего, кроме небольшой локальной вспышки с несколькими заразившимися, не произойдет.
Малярия — это не просто температура и слабость. Это тяжёлое заболевание, которое трудно не заметить. Она характеризуется периодической лихорадкой с очень серьёзным подъемом температуры, слабостью, судорогами.
До сих пор ежегодно малярией на планете заболевают от 100 до 200 миллионов людей. Из них в районе полумиллиона людей продолжают умирать. Это страшная цифра, но она снижается. Пока полноценной вакцины от малярии не существует, но, по словам учёного, работа над ней ведётся.
Некоторые комары могут переносить дирофиляриоз — это паразитические круглые черви. Да, звучит не очень. Но вероятность заражения крайне мала. Даже в южных регионах нашей страны комары очень редко могут передать при укусе что-то опасное.
Дирофиляриоз встречается в России, но это крайне редкий случай, для жизни и здоровья человека он обычно не несёт опасности, так как в тех регионах, где он встречается, медицинские службы о нём осведомлены.
С потеплением климата границы ареалов многих южных видов сдвигаются на север. И комары не отстают. Потихоньку начинают приближаться к России ареалы обитания некоторых южных тропических и субтропических видов комаров. Они могут переносить ряд других опасных заболеваний, но пока эти заболевания на территории России не зарегистрированы. Но пугаться не стоит, за этим очень тщательно следят".
Заразиться можно только на отдыхе где-то в тропической стране. В Таиланде, например. Там лучше, чтобы комары вас не кусали. Помните, что укус комара в Таиланде — это совершенно не то же самое, что укус комара в Подмосковье.
Кровососу́щие комары́ — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.