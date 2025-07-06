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Земля шатает, давление скачет: магнитное безумие подкрадётся, когда ты этого совсем не ждёшь

Июль не пощадит: в какие дни магнитные бури ударят особенно сильно
2:59
Здоровье

Если вы чувствуете перемены в атмосфере раньше прогноза погоды, готовьтесь: Солнце в июле вновь решило устроить проверку на прочность. В этом месяце нас ждут несколько всплесков геомагнитной активности — и лучше знать о них заранее.

Магнитные бури
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Магнитные бури

Магнитные бури в июле будут накатывать волнами, вызывая скачки давления, бессонницу, головные боли и общее «нестояние». Чтобы избежать неприятных сюрпризов, сверяйтесь с календарем бурь и дайте себе передышку в нужные дни. Всё разложили по полочкам — останется только сохранить в закладки.

Что такое магнитная буря

Если совсем просто: это мощный всплеск в магнитном поле Земли, вызванный солнечной активностью. Когда на Солнце происходит выброс заряженных частиц, они с бешеной скоростью летят к нашей планете. Если вспышка достаточно мощная, это приводит к колебаниям магнитосферы — и начинаются проблемы.

Бурю не видно, но она ощущается — особенно метеочувствительными людьми. Классика жанра: головные боли, сонливость или бессонница, скачки давления, раздражительность, слабость. Даже техника иногда «глючит»: навигаторы теряют сигнал, связь ухудшается.

Учёные измеряют силу бурь по шкале от G1 до G5. Чем выше цифра — тем мощнее удар. Но не паникуйте: чаще всего это кратковременные явления. Главное — знать, когда они приходят.

Когда ждать магнитные бури в июле

  • Дни повышенной активности — 10–11 и 22–23 июля

В эти даты ожидаются магнитные бури уровня G1 — слабые, но ощутимые. Если обычно реагируете на погоду, будьте особенно осторожны.

  • Умеренные колебания — 7, 12–13, 21 и 28–29 июля.

Это уже не полноценные бури, но «фонит». Возможно лёгкое недомогание, особенно у тех, у кого есть хронические заболевания.

Остальные дни месяца — магнитная обстановка будет стабильной. Но расслабляться не стоит: Солнце капризное, и ситуация может быстро измениться.

Как помочь себе в дни бурь

Вот несколько простых, но действенных советов:

  • Меньше перегрузок. Сократите нагрузки, не планируйте важные дела.
  • Пейте воду. Обезвоживание — путь к головной боли и вялости.
  • Исключите алкоголь и крепкий кофе. Сосуды и так страдают.
  • Контролируйте давление. Гипертоникам — держать лекарства под рукой.
  • Гуляйте на воздухе. Даже 15 минут могут улучшить самочувствие.
  • Старайтесь не нервничать. Это только усиливает симптомы.
  • Ложитесь пораньше. Сон — лучшее восстановление.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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