Земля шатает, давление скачет: магнитное безумие подкрадётся, когда ты этого совсем не ждёшь

Если вы чувствуете перемены в атмосфере раньше прогноза погоды, готовьтесь: Солнце в июле вновь решило устроить проверку на прочность. В этом месяце нас ждут несколько всплесков геомагнитной активности — и лучше знать о них заранее.
Магнитные бури в июле будут накатывать волнами, вызывая скачки давления, бессонницу, головные боли и общее «нестояние». Чтобы избежать неприятных сюрпризов, сверяйтесь с календарем бурь и дайте себе передышку в нужные дни. Всё разложили по полочкам — останется только сохранить в закладки.
Если совсем просто: это мощный всплеск в магнитном поле Земли, вызванный солнечной активностью. Когда на Солнце происходит выброс заряженных частиц, они с бешеной скоростью летят к нашей планете. Если вспышка достаточно мощная, это приводит к колебаниям магнитосферы — и начинаются проблемы.
Бурю не видно, но она ощущается — особенно метеочувствительными людьми. Классика жанра: головные боли, сонливость или бессонница, скачки давления, раздражительность, слабость. Даже техника иногда «глючит»: навигаторы теряют сигнал, связь ухудшается.
Учёные измеряют силу бурь по шкале от G1 до G5. Чем выше цифра — тем мощнее удар. Но не паникуйте: чаще всего это кратковременные явления. Главное — знать, когда они приходят.
В эти даты ожидаются магнитные бури уровня G1 — слабые, но ощутимые. Если обычно реагируете на погоду, будьте особенно осторожны.
Это уже не полноценные бури, но «фонит». Возможно лёгкое недомогание, особенно у тех, у кого есть хронические заболевания.
Остальные дни месяца — магнитная обстановка будет стабильной. Но расслабляться не стоит: Солнце капризное, и ситуация может быстро измениться.
Вот несколько простых, но действенных советов:
Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.
В реках и озерах можно встретить ужей и гадюк. Узнайте, как отличить их, избежать укусов и что делать при встрече со змеей у воды.