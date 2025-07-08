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Старые привычки вредят коже: что не так с зелёнкой и йодом

Йод и зелёнка могут замедлять заживление ран и вызывать ожоги
2:30
Здоровье

В каждом доме, затерянный где-то в аптечке, стоит знакомый флакон с тёмной или ярко-зелёной жидкостью. Йод и зелёнка — лекарства из детства, "волшебные эликсиры", которыми лечили всё подряд: от царапин до прыщей.

йод
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
йод

Но с тех пор медицина шагнула далеко вперёд. И привычка мазать всё, что шелушится или болит, может обернуться серьёзными проблемами.

Работают — но не там, где надо

Йод и зелёнка действительно дезинфицируют, но только поверхностно. Их действие слишком агрессивно: при нанесении на кожу они не только убивают микробы, но и разрушают молодые клетки, которые нужны для заживления. В итоге восстановление идёт медленно, с осложнениями.

Особенно опасно наносить их на глубокие раны. Под слоем йода или зелёнки формируется плотная корка, под которой начинает скапливаться жидкость и размножаются бактерии. Казалось бы, вы обработали рану, а вместо защиты получили среду для воспаления.

Слизистые и йод — категорически несовместимы

Если вы случайно обработали прыщ слишком близко к глазу, рот или нос — рискуете получить химический ожог. Слизистые оболочки особенно чувствительны, и попадание таких растворов может вызвать сильное раздражение, боль, отёк и даже повреждение тканей.

Царапина тоже может стать проблемой

Обильное нанесение йода или зелёнки на обычную ссадину может привести к ожогу кожи. Часто это сопровождается:

  • покраснением;

  • зудом;

  • шелушением;

  • аллергическими реакциями.

Именно "на глаз" сложно понять, сколько нанести, а немного — это почти никогда не про зелёнку.

Что делать вместо

Врачи уже давно советуют забыть о пёстрых пятнах и перейти на современные, бесцветные антисептики. Самые распространённые — хлоргексидин и мирамистин. Они:

  • действуют мягко;

  • не пересушивают кожу;

  • не мешают следить за состоянием раны;

  • не окрашивают ткани;

  • подходят для слизистых.

"А раньше как-то жили…"

Да, раньше использовали йод и зелёнку — просто не было другого выбора. Сейчас альтернатив больше, и они безопаснее. Ранка без ярких пятен не значит "не обработана" — это значит, что вы используете актуальные методы.

Замените "советскую классику" на прозрачные антисептики — и кожа скажет спасибо.

Уточнения

Ио́д (общеупотребительное название — йо́д; от греч. ἰώδης — «фиалковый (фиолетовый)», также от лат. Iodum) — химический элемент 17-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы седьмой группы, VIIA), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 53.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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