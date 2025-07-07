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Пить или не пить: кефир перед сном и его неожиданные последствия

Названы плюсы и минусы употребления кефира перед сном
Здоровье

Кефир — давний любимец тех, кто следит за здоровьем и фигурой. Его хвалят за пробиотики, лёгкость, пользу для пищеварения и даже за "волшебную" помощь при засыпании. Но всё ли так однозначно?

Кисломолочные продукты
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кисломолочные продукты

Как оказалось, ночной стакан кефира может стать как союзником, так и саботажником. Всё зависит от вашего организма — и пары ключевых нюансов, о которых обычно молчат.

Кефир и кишечник: союз или удар в спину

Начнём с самого главного: пробиотики в кефире действительно полезны. Если пить его примерно за час до сна, бактерии начинают работать в период "ночного покоя", улучшая микрофлору и способствуя утренней лёгкости. Особенно это чувствуется, если у вас часто бывает вздутие или тяжесть.

Но вот людям с чувствительным ЖКТ (синдром раздражённого кишечника, гастрит, язва, непереносимость лактозы) лучше быть осторожнее. Кислая среда кефира может спровоцировать спазмы, изжогу и даже диарею.

Энергия или сон? Всё не так просто

Считается, что в кефире есть триптофан — аминокислота, способствующая выработке мелатонина. Теоретически — сон должен становиться крепче.

На практике — далеко не всегда. У некоторых людей организм реагирует на еду выбросом инсулина, появляется кратковременный прилив бодрости, и сон только отдаляется. Особенно это заметно у тех, кто чувствителен к изменениям в уровне сахара и энергии.

Влияет даже на вес: и не всегда в плюс

Кефир — низкокалорийный, но коварный. Молочная кислота и лёгкие углеводы могут запускать выброс грелина — гормона голода. В результате: среди ночи может появиться желание перекусить, даже если вы легли с сытым желудком. Это подрывает диету, особенно если вы пытаетесь сократить вечерние калории.

А если вы пьёте кефир поздно вечером, то метаболизм с утра замедляется — организму нужно время на переработку белка и углеводов, и он не спешит сжигать жировые запасы.

Ночной мочегонный? Да, если не повезёт

Кефир обладает лёгким мочегонным эффектом. Кому-то это помогает проснуться без отёков, но есть и минус — ночные визиты в туалет, особенно у тех, у кого проблемы с почками или давлением. Сон становится поверхностным, фрагментированным.

Если сочетать кефир с фруктами или клетчаткой, эффект усиливается.

Иммунитет не всегда в восторге

Парадокс: пробиотики укрепляют иммунитет, но постоянная кислотная нагрузка ослабляет лимфатическую систему. В холодное время года кефир перед сном может привести к обратному эффекту — частым простудам.

Организм тратит силы на нейтрализацию кислой среды, отвлекаясь от борьбы с вирусами.

Температура и добавки: тоже важны

"Пейте тёплый кефир" — звучит логично, но при нагреве гибнут полезные бактерии. А если вы добавляете мёд или специи — калорийность резко возрастает.

Холодный кефир может вызвать спазм сосудов у людей с мигренью или чувствительным горлом.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков). Напиток белого цвета, возможно небольшое содержание углекислоты.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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