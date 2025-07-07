Как победить храп раз и навсегда: 6 проверенных способов вернуть спокойный сон

6 способов избавиться от храпа: от правильного положения до медицинских решений

4:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Храп — это не только неудобство для окружающих, но и сигнал о возможных нарушениях в организме. С возрастом храп может усиливаться, а его причины бывают самые разные. Разберемся, почему с возрастом храп становится более выраженным и что можно с этим сделать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина, храпящий во сне

Почему храп становится сильнее с возрастом

С возрастом происходят изменения в тканях горла, которые способствуют возникновению храпа:

Удлиняется и расслабляется мягкое нёбо.

Слабые мышцы глотки.

Сужение дыхательных путей.

Также с возрастом многие люди набирают лишний вес, что способствует накоплению жира в области шеи, сужая дыхательные пути. У женщин после менопаузы гормоны, такие как эстроген и прогестерон, снижаются, что ослабляет тонус мышц дыхательных путей, усиливая храп.

Что ещё может вызвать храп

Анатомические особенности : удлинённое мягкое нёбо, большой язычок, увеличенные миндалины, искривлённая перегородка носа.

: удлинённое мягкое нёбо, большой язычок, увеличенные миндалины, искривлённая перегородка носа. Курение : вызывает воспаление и отёк дыхательных путей.

: вызывает воспаление и отёк дыхательных путей. Алкоголь : расслабляет мышцы горла, что усиливает храп.

: расслабляет мышцы горла, что усиливает храп. Приём некоторых лекарств : снотворные и седативные препараты снижают мышечный тонус горла.

: снотворные и седативные препараты снижают мышечный тонус горла. Хроническая заложенность носа : ринит, синусит, полипы в носу усиливают храп, так как человек вынужден дышать через рот.

: ринит, синусит, полипы в носу усиливают храп, так как человек вынужден дышать через рот. Положение тела во сне: сон на спине способствует западению языка и мягких тканей.

Синдром обструктивного апноэ сна

Храп может быть одним из симптомов серьёзного заболевания — синдрома обструктивного апноэ сна. При этом состоянии дыхательные пути частично или полностью перекрываются, и человек может на несколько секунд переставать дышать во сне. Это может привести к:

Постоянной усталости.

Раздражительности.

Повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Если храп сопровождается усталостью и перепадами настроения, рекомендуется пройти обследование, чтобы исключить обструктивное апноэ.

6 способов избавиться от храпа

Если вы устали от постоянного храпа, вот что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию:

Поддерживайте здоровый вес

Избыточный вес сжимает дыхательные пути, поэтому контроль веса поможет снизить храп. Здоровое питание и физическая активность — залог успешной борьбы с храпом.

Спите на боку

Сон на спине усиливает храп, так как язык и мягкие ткани могут закрывать дыхательные пути. Используйте подушки или специальные приспособления, чтобы спать на боку.

Откажитесь от курения и алкоголя

Курение и алкоголь расслабляют мышцы горла и ухудшают дыхание во время сна. Отказ от этих вредных привычек поможет вам уменьшить храп.

Укрепляйте мышцы горла

Специальные упражнения для горла помогают повысить тонус мышц глотки и языка, что уменьшает вероятность их провисания во время сна.

Используйте стоматологические устройства (капы)

Эти устройства удерживают нижнюю челюсть и язык в правильном положении, предотвращая их западение. Они эффективны при лёгком и среднем храпе и апноэ.

Обратитесь к врачу

Если храп сопровождается остановками дыхания или связан с анатомическими особенностями, лучше проконсультироваться с врачом. Врач может назначить лечение, включая использование аппарата СИПАП (подача постоянного давления в дыхательные пути) или хирургическое вмешательство.

Как избавиться от храпа

Храп — это не только неудобство для вашего партнёра, но и сигнал, что ваш организм требует внимания. С возрастом храп может усилиться из-за ослабления мышц горла, набора лишнего веса и гормональных изменений. Чтобы уменьшить храп, важно следить за весом, менять положение во сне, отказаться от курения и алкоголя, а также укреплять мышцы горла. Если проблема остаётся, не стесняйтесь обратиться к врачу для диагностики и лечения.

Уточнения

Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.

