Как победить храп раз и навсегда: 6 проверенных способов вернуть спокойный сон

Храп — это не только неудобство для окружающих, но и сигнал о возможных нарушениях в организме. С возрастом храп может усиливаться, а его причины бывают самые разные. Разберемся, почему с возрастом храп становится более выраженным и что можно с этим сделать.
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Мужчина, храпящий во сне
Почему храп становится сильнее с возрастом
С возрастом происходят изменения в тканях горла, которые способствуют возникновению храпа:
Удлиняется и расслабляется мягкое нёбо.
Слабые мышцы глотки.
Сужение дыхательных путей.
Также с возрастом многие люди набирают лишний вес, что способствует накоплению жира в области шеи, сужая дыхательные пути. У женщин после менопаузы гормоны, такие как эстроген и прогестерон, снижаются, что ослабляет тонус мышц дыхательных путей, усиливая храп.
Курение: вызывает воспаление и отёк дыхательных путей.
Алкоголь: расслабляет мышцы горла, что усиливает храп.
Приём некоторых лекарств: снотворные и седативные препараты снижают мышечный тонус горла.
Хроническая заложенность носа: ринит, синусит, полипы в носу усиливают храп, так как человек вынужден дышать через рот.
Положение тела во сне: сон на спине способствует западению языка и мягких тканей.
Синдром обструктивного апноэ сна
Храп может быть одним из симптомов серьёзного заболевания — синдрома обструктивного апноэ сна. При этом состоянии дыхательные пути частично или полностью перекрываются, и человек может на несколько секунд переставать дышать во сне. Это может привести к:
Если храп сопровождается усталостью и перепадами настроения, рекомендуется пройти обследование, чтобы исключить обструктивное апноэ.
6 способов избавиться от храпа
Если вы устали от постоянного храпа, вот что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию:
Поддерживайте здоровый вес
Избыточный вес сжимает дыхательные пути, поэтому контроль веса поможет снизить храп. Здоровое питание и физическая активность — залог успешной борьбы с храпом.
Спите на боку
Сон на спине усиливает храп, так как язык и мягкие ткани могут закрывать дыхательные пути. Используйте подушки или специальные приспособления, чтобы спать на боку.
Откажитесь от курения и алкоголя
Курение и алкоголь расслабляют мышцы горла и ухудшают дыхание во время сна. Отказ от этих вредных привычек поможет вам уменьшить храп.
Укрепляйте мышцы горла
Специальные упражнения для горла помогают повысить тонус мышц глотки и языка, что уменьшает вероятность их провисания во время сна.
Используйте стоматологические устройства (капы)
Эти устройства удерживают нижнюю челюсть и язык в правильном положении, предотвращая их западение. Они эффективны при лёгком и среднем храпе и апноэ.
Обратитесь к врачу
Если храп сопровождается остановками дыхания или связан с анатомическими особенностями, лучше проконсультироваться с врачом. Врач может назначить лечение, включая использование аппарата СИПАП (подача постоянного давления в дыхательные пути) или хирургическое вмешательство.
Как избавиться от храпа
Храп — это не только неудобство для вашего партнёра, но и сигнал, что ваш организм требует внимания. С возрастом храп может усилиться из-за ослабления мышц горла, набора лишнего веса и гормональных изменений. Чтобы уменьшить храп, важно следить за весом, менять положение во сне, отказаться от курения и алкоголя, а также укреплять мышцы горла. Если проблема остаётся, не стесняйтесь обратиться к врачу для диагностики и лечения.
Уточнения
Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.