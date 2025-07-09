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Огненный эликсир для похудения: бабушкин рецепт, который действительно работает

Диетологи объяснили: как домашний напиток с хреном помогает сбросить лишнее
2:47
Здоровье

Вы когда-нибудь замечали, как футболка подчеркивает не самые желаемые объемы в области живота? Если вы хотите улучшить свою фигуру и чувствовать себя уверенно в купальнике, попробуйте "огненный эликсир" — рецепт, который передавался из поколения в поколение нашими бабушками.

Хрен
Фото: commons.wikimedia.org by Anna reg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хрен

Недавно моя подруга из Моравии поделилась со мной рецептом, найденным в старой кулинарной книге её бабушки. Этот напиток известен как "огненный эликсир" или "огненное сусло". Что же он может предложить?

Секрет в хрене

Основной ингредиент этого эликсира — хрен, корнеплод с острым вкусом, напоминающим васаби. Хрен не только придаёт блюдам пикантность, но и обладает мощным стимулирующим эффектом для пищеварения. Это происходит благодаря веществам, ускоряющим обмен веществ, таким как изотиоцианаты. Они помогают не только улучшить пищеварение, но и способствуют сжиганию жира, сообщает vlasta.cz.

Польза для здоровья

Хрен не только ускоряет обмен веществ, но и обладает противовоспалительными свойствами. Он помогает очищать пазухи носа и улучшает кровообращение, что делает его отличным дополнением к утреннему ритуалу. Кроме того, хрен богат витамином С и флавоноидами, которые укрепляют иммунитет и борются с окислительным стрессом.

Низкокалорийный и питательный

Хрен — это не только полезный, но и низкокалорийный продукт. В одной столовой ложке тёртого хрена содержится всего около 6 калорий и менее 1 грамма жира. Это делает его отличным выбором для тех, кто следит за своим питанием и стремится к снижению веса.

Рецепт огненного эликсира для похудения

Ингредиенты:

  • 125 г хрена
  • 3 лимона (лучше использовать органические)
  • 3 столовые ложки мёда

Приготовление:

  1. Измельчите хрен.
  2. Добавьте нарезанные ломтиками лимоны (без косточек).
  3. Добавьте цедру лимона и тщательно перемешайте.
  4. Добавьте мёд и снова хорошо перемешайте.
  5. Переложите смесь в банку с крышкой и храните в холодильнике.

Как принимать:

Рекомендуется принимать по 1 чайной ложке эликсира 2 раза в день во время еды в течение 3 недель.

Советы по улучшению рецепта:

Для усиления эффекта вы можете добавить в напиток имбирь, чеснок, лук или яблочный уксус. Это сделает ваш эликсир ещё более эффективным и полезным.

Помните, что перед началом любой диеты или использованием новых методов для похудения важно проконсультироваться с врачом или диетологом.

Уточнения

Хрен обыкнове́нный, или Хрен дереве́нский (лат. Armorácia rusticána), — многолетнее травянистое растение, вид рода Хрен (Armoracia) семейства Капустные (Brassicaceae). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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