Эта добавка заменит вам спортзал: неожиданное открытие ученых

Физические упражнения в таблетке? Ученые нашли способ оставаться здоровым без нагрузок

2:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи обнаружили, что недорогая добавка может предоставить множество преимуществ для здоровья, аналогичных регулярным физическим упражнениям, без необходимости потеть. Это открытие может быть особенно полезным для людей, которым трудно поддерживать активный образ жизни из-за физических или других ограничений.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Витамин Д

Согласно новому исследованию, проведенному Китайской академией наук и больницей Сюаньу Столичного медицинского университета, длительные физические нагрузки стимулируют выработку бетаина — соединения, присутствующего в свекле, шпинате и цельнозерновых продуктах. Бетаин действует как молекулярный посредник, снижая воспаление, улучшая обмен веществ и замедляя процессы старения.

Ученые предполагают, что эта добавка, стоимость которой составляет всего 14,99 фунтов стерлингов (около 1680 рублей), может стать эффективным инструментом для поддержания здоровья, особенно для тех, кто не может регулярно заниматься спортом, сообщает gbnews.com.

В исследовании приняли участие тринадцать здоровых молодых мужчин, которым провели тщательно контролируемое обследование для изучения как немедленных, так и долгосрочных эффектов физических упражнений. Участники сначала совершили пробежку на 5 километров, а затем ежедневно повторяли эту дистанцию.

Исследователи собирали образцы крови и кала до начала эксперимента, сразу после пробежки и в конце периода обучения. Это позволило им проанализировать клеточные и молекулярные изменения в организме участников.

Первоначальная пробежка вызвала "метаболический хаос" с распространением воспаления по всему телу. Однако по мере продолжения тренировок тело адаптировалось. Регулярные упражнения улучшили микробиом кишечника, повысили иммунную функцию и замедлили маркеры старения.

Исследователи отметили улучшение метаболической функции и снижение уровня воспаления, а также увеличение выработки бетаина в почках участников. Они обнаружили, что бетаин предотвращает воспаление и старение органов, воздействуя на фермент TBK1.

При тестировании на мышах было установлено, что бег на беговой дорожке также способствует накоплению бетаина в почках. У мышей, получавших добавки с бетаином, наблюдалось снижение воспаления, замедление старения клеток, улучшение обмена веществ, функции почек, координации и познавательных способностей, а также снижение депрессивного поведения у пожилых животных.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.



