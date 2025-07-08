Кофе без кофеина: почему он не так безобиден, как кажется?

Кофе без кофеина — полностью ли он безопасен для здоровья: мифы и реальность

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Алексей Панов рассказал, что кофе без кофеина часто воспринимается как более мягкий вариант по сравнению с традиционным, но это не всегда так.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кофе

Процесс удаления кофеина включает обработку кофейных зёрен водой, химическими веществами или сжатым углекислым газом. Среди методов наиболее экологичным считается Swiss Water, который не требует использования химических добавок. В результате этого процесса содержание кофеина в одной чашке снижается до 1-3 мг, тогда как в обычном кофе его около 70-140 мг. Однако полного удаления кофеина не происходит, и некоторые полезные соединения, такие как антиоксиданты, могут теряться, а концентрация полифенолов снижается.

Декофеинизированный кофе имеет менее выраженный вкус и аромат из-за потери летучих веществ, отвечающих за аромат. Визуально зёрна остаются неизменными, но их вкусовые качества значительно ухудшаются.

Исследования показывают, что декаф, как и обычный кофе, может снижать риск развития диабета. Однако многие положительные эффекты кофеина, такие как улучшение концентрации и снижение риска нейродегенеративных заболеваний, не проявляются в декофеинизированном напитке, пишет Газета.Ru.

"При этом он не вызывает тахикардии, бессонницы или скачков давления, что делает его безопасным для гипертоников, людей с аритмией и повышенной тревожностью", — добавил эксперт.

Несмотря на то что декофеинизированный кофе кажется безопасным, он не является полностью нейтральным. Следовые количества реагентов, используемых в процессе химической очистки, могут оставаться в готовом продукте. Также возможна индивидуальная непереносимость даже небольших доз кофеина. Для беременных и кормящих женщин этот вариант может помочь контролировать поступление алкалоида, а для детей старше шести лет — минимизировать его потребление.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

