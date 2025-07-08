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Удушающая забота: как перестать быть мамой для своего партнера и спасти романтические отношения

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2:25
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

В психологии существует понятие симбиотической динамики, при которой один из партнеров берет на себя контроль над отношениями, стремясь решать проблемы, напоминать о важных делах и спасать другого. В результате второй партнер занимает детскую позицию, перекладывая ответственность и ожидая, что более сильный партнер примет все решения. Это создает неравный союз, в котором один человек перестает развиваться, а другой выгорает.

Ссора
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Ссора

Психолог Станислав Самбурский отмечает, что многие пары сталкиваются с проблемой, когда один из партнеров начинает выполнять роль "мамы" для другого. Это проявляется в постоянном напоминании о бытовых делах, оправдании бездействия и недовольстве отсутствием благодарности. В таких отношениях человек не может расслабиться, пока все не будет под контролем.

Чтобы избежать этой ситуации, важно перестать делать что-либо без запроса и вернуть ответственность партнеру. Необходимо научиться быть рядом, а не замещать все в доме. Это и есть взрослая любовь, цитирует психолога Газета.Ru.

"Пора перестать душить мужа своей заботой, вниманием и любовью. Стоит дать время ему и себе побыть наедине с собственными мыслями, так вы будете возвращаться к друг другу с прежним интересом и желанием", — посоветовал эксперт.

Самбурский также советует каждому человеку уделять время своим хобби, друзьям и личному пространству. Это поможет сохранить интерес и желание быть вместе.

Психолог приводит пример из практики, когда клиентка, имеющая два высших образования и отличную работу, пришла к нему с проблемой: она не чувствовала себя женщиной и не ощущала любви в отношениях. Ее муж не просил ее решать все вопросы, но привык к тому, что она берет на себя все обязанности. Они начали с простого: клиентка перестала напоминать мужу о дне рождения его мамы. Это позволило ей впервые за долгое время почувствовать, что она не обязана быть для всех секретарем.

Такие истории показывают, что забота и внимание должны быть сбалансированными. Если отношения начинают напоминать опеку, а не близость, важно остановиться и пересобрать роли. Это требует уважения к себе и партнеру.

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, глубокая симпатия.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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