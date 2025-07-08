Вас могут не предупредить: почему врачи больше не лечат только по результатам крови

Кардиолог объясняет: когда статины при высоком холестерине не нужны

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам руководителя лаборатории нарушений липидного обмена и главного научного сотрудника Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е. И. Чазова, врача-кардиолога Марата Ежова, пациентам с повышенным уровнем холестерина в крови статины назначаются не всегда.

Фото: scientificanimations.com by http://www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кровеносный сосуд

Доктор подчеркнул, что при оценке необходимости назначения статинов важно учитывать не только уровень холестерина, но и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Если риск низкий, статины могут быть не нужны, даже если уровень холестерина высокий.

"Не всегда мы должны назначать статины, если не видим признаков атеросклероза или рисков его осложнений. Мы должны лечить человека, а не цифры", — отметил Ежов, слова которого приводит Газета.Ru.

Тем не менее, следить за уровнем липидов в крови важно, особенно для людей старше 45 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин). Врач также указал, что у многих пожилых людей есть сопутствующие заболевания, такие как гипертония, ишемическая болезнь сердца, диабет или ожирение, что увеличивает вероятность назначения статинов независимо от уровня холестерина.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

