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Никогда не пейте это: что нужно знать о минеральной воде, чтобы не столкнуться с проблемами

Минеральная вода может быть вредной: как избежать избыточных минералов
5:49
Здоровье

Вода — это основа жизни. Мы знаем, что для нормального функционирования организма необходимы регулярное потребление жидкости. Однако далеко не вся вода полезна для здоровья. В последние годы всё больше людей предпочитают пить минеральную воду, считая её более полезной по сравнению с обычной. Однако насколько это оправдано? Давайте разберемся, что важно учитывать при выборе воды и как она влияет на наш организм.

Минеральная вода
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Минеральная вода

Минеральная вода: что это такое

Минеральная вода — это вода, которая содержит растворённые в ней минералы, такие как кальций, магний, натрий, калий и другие микроэлементы. Она может поступать из подземных источников, где она проходит естественную фильтрацию и насыщается полезными веществами.

Разновидности минеральной воды

  • Лечебно-столовая вода: подходит для ежедневного употребления и обладает сбалансированным составом минералов.
  • Лечебная вода: имеет высокое содержание минералов и используется под наблюдением врача для лечения конкретных заболеваний.
  • Столовая вода: отличается низким содержанием минералов и больше подходит для постоянного питья.

Польза минеральной воды: что она даёт организму

Минеральная вода обладает множеством полезных свойств, но важно правильно выбирать её в зависимости от потребностей организма.

Обогащение минералами

  • Минеральная вода помогает восполнять дефицит жизненно важных микроэлементов, таких как кальций, магний и калий. Эти вещества важны для здоровья костей, мышц и нервной системы.

Улучшение пищеварения

  • Минеральная вода стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, способствует выведению токсинов и улучшает обмен веществ. Некоторые виды минеральной воды помогают при запорах и расстройствах пищеварения.

Детоксикация организма

  • Минеральная вода обладает свойством вымывать из организма шлаки и токсины, поддерживая нормальную работу почек и печени.

Снижение уровня стресса

  • Некоторые минеральные воды, обогащённые магнием и кальцием, могут помочь снизить уровень стресса, расслабить мышцы и улучшить качество сна.

Риски употребления минеральной воды: о чём важно помнить

Несмотря на все положительные свойства, минеральная вода не всегда является безопасной для всех и не всегда подходит для постоянного употребления.

Высокое содержание натрия

  • Некоторые виды минеральной воды, особенно столовые и лечебные, могут содержать значительное количество натрия. Это может быть опасно для людей, страдающих от гипертонии или проблем с сердечно-сосудистой системой.

Переизбыток минералов

  • Постоянное употребление воды с высоким содержанием минералов может привести к их накоплению в организме, что может вызвать отравление или нарушить работу почек. Особенно это касается кальция и магния.

Проблемы с зубами

  • Некоторые виды минеральной воды содержат высокое количество углекислого газа, который может негативно повлиять на эмаль зубов при длительном употреблении.

Наличие примесей и химических веществ

  • Не все минеральные воды проходят достаточную фильтрацию, и некоторые бренды могут содержать примеси, такие как пестициды, тяжёлые металлы или другие загрязняющие вещества. Поэтому важно выбирать воду от проверенных производителей с сертификацией качества.

Как правильно выбрать минеральную воду

Чтобы извлечь максимальную пользу из минеральной воды и избежать возможных рисков, следует соблюдать несколько рекомендаций.

Определите потребности организма

  • Если у вас нет специфических заболеваний, то лучше выбирать воды с низким содержанием минералов. Лечебные и лечебно-столовые воды стоит пить только по рекомендациям врача.

Прочитайте этикетку

  • Обратите внимание на состав воды и её минерализацию. Выбирайте воду с оптимальным уровнем минералов для вашего организма.

Следите за сроком годности

  • Минеральная вода не должна храниться слишком долго, так как с течением времени она теряет свои полезные свойства. Лучше всего пить свежую воду, не храня её годами.

Обратите внимание на качество упаковки

  • Пластиковая бутылка может выделять вредные вещества, особенно если она долго находится на солнце или в горячих помещениях. Лучше выбирать воду в стеклянных бутылках.

Какая вода лучше: минеральная или обычная

Обычная питьевая вода, как правило, является самым безопасным выбором для ежедневного употребления, особенно если она проходит многоступенчатую фильтрацию. Она не перегружает организм избыточными минералами и идеально подходит для поддержания нормальной гидратации.

Минеральная вода, в свою очередь, будет полезна как дополнительный источник минералов, но употреблять её нужно с осторожностью, особенно если вы не имеете специфических показаний для её использования.

В поисках золотой середины

Минеральная вода — это не просто модный тренд, а реальный способ поддержания здоровья, если подходить к её выбору осознанно. Важно помнить, что избыток минералов может быть так же вреден, как и их недостаток. Поэтому стоит внимательно следить за составом воды, учитывать индивидуальные особенности организма и, при необходимости, консультироваться с врачом.

Так что, выбирая воду, не забывайте, что не вся минеральная вода одинаково полезна, и каждый организм требует особого подхода.

Уточнения

Минера́льная вода - вода, содержащая в своём составе растворённые соли, микроэлементы, а также некоторые биологически активные компоненты.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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