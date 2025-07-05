Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
4 знака, что мезотерапия не для вас: предупреждение косметологов
Ещё побаливает: Филипп Киркоров рассказал о своём состоянии здоровья
Хрустящие малосольные огурчики: пошаговый рецепт с секретными ингредиентами и лайфхаком
Алькарас, Киргиос и Синнер — главные интриги теннисного лета
Фёдор Смолов перевёл 1 млн рублей в качестве компенсации за скандал в Кофемании
Центральные банки БРИКС договорились развивать цифровые активы
Почему цветки баклажанов пустоцветы: топ-5 причин и решений
Мэр города взял невесту из болота: мексиканский чиновник женился на крокодиле
Финал ещё не сыгран, а Реал уже в выигрыше — Кубок мира клубов

От водорослей до червячков: необычные суперфуды, которые захватили 2025 год

Пищевые тренды 2025 года: самые перспективные суперфуды для здоровья и энергии
6:33
Здоровье

Питание сегодня — это не просто способ утолить голод, а мощный инструмент для поддержания здоровья, увеличения энергии и улучшения самочувствия. В 2025 году в мире суперфудов появляются новые тренды и продукты, которые обещают не только разнообразить наш рацион, но и улучшить качество жизни. Давайте подробнее рассмотрим самые актуальные суперфуды этого года, которые уже завоевали популярность и становятся основой для здорового питания.

Ассорти суперфудов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ассорти суперфудов

Микробиом и его роль в питании

Микробиом кишечника — это совокупность микроорганизмов, которая играет ключевую роль в нашем здоровье. В 2025 году продукты, поддерживающие здоровую микрофлору кишечника, становятся основой рациона. Среди популярных суперфудов можно выделить ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, кимчи и мисо, а также пробиотические добавки и пищевые волокна.

Что нового

  • Пробиотики с нестандартными штаммами микроорганизмов, которые обещают более глубокое влияние на здоровье.
  • Продукты, которые помогают балансировать "хорошие" и "плохие" бактерии в кишечнике, улучшая пищеварение и укрепляя иммунитет.

Микрогрины — питание из самой природы

Микрогрины — это пророщенные растения, такие как подсолнечник, горчица, базилик и кресс-салат, которые стали популярны в последние годы. Эти миниатюрные растения содержат больше витаминов и минералов, чем их взрослые аналоги.

Что нового

  • Экологически устойчивые микрогрины, такие как хрен и лаванда, которые привлекают внимание благодаря своему необычному вкусу и могут стать основой для салатов и смузи.
  • Устойчивость к болезням и низкие требования к выращиванию делают микрогрины идеальными для людей, заботящихся о экологии.

Новые виды растительных белков

Растительные альтернативы животным белкам становятся всё более популярными, и 2025 год не исключение. Протеин из водорослей, червей и грибов — это не только экологическая альтернатива, но и полноценный источник аминокислот.

Что нового

  • Водоросли, такие как спирулина и хлорелла, содержат белок и жизненно важные микроэлементы, включая йод, калий и магний.
  • Белки из насекомых и грибов становятся важным источником аминокислот, особенно для веганов и тех, кто следит за экологией.

Суперфуды из морей

Морепродукты и морские растения становятся важной частью питания в 2025 году. Морская капуста, водоросли и морская рыба с высоким содержанием омега-3 жирных кислот — это продукты, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и борются с воспалениями.

Что нового

  • Морская капуста, богатая йодом, помогает поддерживать здоровье щитовидной железы и улучшает обмен веществ.
  • Продукты из глубоководных морских водорослей, которые обладают высоким содержанием антиоксидантов и считаются экологически чистыми.

Кето-питание и суперфуды для диет

Кето-диета продолжает набирать популярность, и 2025 год приносит новые продукты, которые идеально подходят для низкоуглеводного питания. Продукты с высоким содержанием жиров, но с минимальным количеством углеводов, такие как авокадо, кокосовое масло и миндаль, остаются в тренде.

Что нового

  • Масло из семян черного тмина и масло из орехов макадамии становятся популярными источниками полезных жиров.
  • Суперфуды с высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов, такие как спирулина и какао-порошок, идеально подходят для кето-диеты и помогают поддерживать баланс энергии.

Веганские суперфуды

Тренд на веганство продолжает развиваться, и производители предлагают все больше инновационных веганских продуктов, которые насыщены витаминами, минералами и белками. В 2025 году суперфуды для веганов становятся еще разнообразнее.

Что нового

  • Продукты, содержащие веганские белки, такие как чечевица, нут и семена конопли, становятся основой для новых блюд.
  • Молоко из овса, которое быстро завоевало популярность за счет нейтрального вкуса и низкого содержания сахара, продолжает набирать популярность среди веганов и людей, чувствительных к лактозе.

Суперфуды для укрепления иммунной системы

После пандемии коронавируса внимание к поддержанию иммунной системы не ослабло. Продукты, поддерживающие иммунитет, становятся важной частью повседневного рациона, помогая организму бороться с инфекциями и болезнями.

Что нового

  • Продукты, такие как экстракт эхинацеи, жимолость и киви, богатые витамином C и цинком, активно используются для укрепления иммунитета.
  • Ягоды асаи, сок из граната и другие антиоксиданты становятся популярными суперфудами для восстановления после болезней и укрепления здоровья.

Зеленые суперфуды

Зеленые растения, такие как пшеничные зародыши, люцерна, кресс-салат и молодая трава ячменя, в 2025 году становятся неотъемлемой частью детокса и питания, направленного на очищение организма.

Что нового

  • Продукты с хлорофиллом, антиоксидантами и витаминами становятся популярными среди вегетарианцев и веганов для улучшения пищеварения и очищения организма от токсинов.
  • Молодые листья содержат полный спектр витаминов и минералов, что делает их идеальными для питания и поддержания здоровья.

Суперфуды — на страже здоровья

Мир суперфудов продолжает развиваться, и 2025 год обещает множество интересных новинок и трендов. Продукты, которые поддерживают здоровье кишечника, иммунную систему и помогают сохранить молодость, становятся неотъемлемой частью рациона людей, стремящихся к здоровью и долголетию.

Будьте в тренде и следите за новинками в мире питания. Возможно, эти суперфуды станут основой вашего здорового и сбалансированного рациона в ближайшие годы!

Уточнения

Пита́ние - процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Смесь уксуса и мыла отпугивает муравьёв — подтверждённый способ
Недвижимость
Смесь уксуса и мыла отпугивает муравьёв — подтверждённый способ Аудио 
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Садоводство, цветоводство
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Последние материалы
Мэр города взял невесту из болота: мексиканский чиновник женился на крокодиле
Финал ещё не сыгран, а Реал уже в выигрыше — Кубок мира клубов
Успокаивающие чаи: секреты приготовления для расслабления и гармонии
Как избежать долгого ожидания багажа: простой совет от профессионалов
Мышечная память и сутулость: как 5 минут у стенки могут изменить вашу жизнь
Гибриды животных, которые действительно существуют: от бифало до ягулева
Учёные спорят: что скрывает яркость объекта 3I/ATLAS, который был выброшен из другой звёздной системы
Пищевые тренды 2025 года: самые перспективные суперфуды для здоровья и энергии
Лучшие автомобили до 700 тысяч рублей в 2025 году
Выглядит на миллион, стоит копейки: 3 бюджетных материала, которые не отличить от люкса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.