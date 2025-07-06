Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марго Овсянникова объяснила отличие от Бузовой: я артист, а она географ
Рецепт куриных голеней с картошкой: готовим быстро и вкусно
Тёмно-коричневый интерьер: как избежать ошибок и создать уют
Скорость и прессинг: главные козыри ЦСКА в новом сезоне — и залог будущего чемпионства?
Защищаем капусту от вредителей на дачном участке
Нарушения ПДД со стороны полиции: что разрешено по закону
В Австрии разработали катализатор для производства топлива из батареек
Названа самая здоровая порода собак — датско-шведский фермерский пёс
Семейный отдых на Стромболи: вулканические извержения, чёрный песок и море впечатлений

Сладкий секрет хорошего сна: попробуйте этот вечерний перекус

Диетологи назвали черешню источником мелатонина
1:54
Здоровье

Вместо счёта овечек — всего несколько ягод перед сном. И ваше тело само поймёт: пора отключаться. Неужели сон может быть таким сладким?

Сон
Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Сон начинается… с черешни

Вы удивитесь, но в одной из самых летних и любимых ягод — черешне — спрятано мощное природное средство для улучшения сна. Без таблеток, привыкания и побочных эффектов.

Секрет прост: черешня содержит мелатонин — тот самый гормон, который отвечает за биологические часы и запускает процесс засыпания. Его часто пьют в таблетках, но можно просто… съесть немного сладкой черешни.

Мягкое действие без вмешательства

Мелатонин — не снотворное, а нежный настройщик организма. Он не "вырубает" — он даёт сигнал, что день окончен, и пора телу уходить в режим восстановления. А черешня мягко усиливает выработку собственного мелатонина.

Это научно подтверждено: ягода помогает телу настроиться на глубокий, непрерывный сон, особенно если включать её в вечерний рацион.

Как её есть, чтобы работало?

Важная новость: не обязательно есть только свежую черешню. Тот же эффект сохраняется в:

  • ягодном соке,

  • мягком пюре,

  • и, конечно, в горсти сочных плодов.

Так что можно просто заменить поздний перекус — на черешню. Польза, вкус и спокойный сон в одном стакане.

Это не магия. Это природа

Черешня не станет заменой сильнодействующим препаратам, но при регулярном употреблении она создаёт устойчивую привычку засыпать легче и быстрее. Без побочек и с удовольствием.

А сейчас — идеальное время, чтобы испытать этот природный лайфхак. Сезон в разгаре: ягоды спелые, ароматные и насыщенные тем самым "сонным" компонентом.

Уточнения

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься
Домашние животные
Пять пород кошек, которые любят сидеть на коленях и обниматься Аудио 
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец
Недвижимость
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец Аудио 
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Красота и стиль
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025 Аудио 
Популярное
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин

В реках и озерах можно встретить ужей и гадюк. Узнайте, как отличить их, избежать укусов и что делать при встрече со змеей у воды.

Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Гибриды животных, которые действительно существуют: от бифало до ягулева
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Не чинить, а загустить: старый трюк с маслом, который спасает двигатели от смерти
Не чинить, а загустить: старый трюк с маслом, который спасает двигатели от смерти
Последние материалы
Министр энергетики Галущенко заявил об ударе по линии электропередачи ЗАЭС
Плоские тапки способствуют развитию пяточной шпоры и деформации пальцев
Не допускайте ошибок после сбора малины: советы для крепких кустов
Каждый сантиметр на вес золота: как обустроить компактный балкон
Тайминг решает всё: как выиграть гонку за лучшими аттракционами
Названы меры подготовки автомобиля к длительным поездкам в темноте
Дмитрий Шепелев женится на Екатерине Тулуповой после 9 лет вместе
5 процедур против старения, которые не работают: что скрывает индустрия красоты
Жуки с уникальным зрением предпочитают красные цветы — подтверждено экспериментом
Геологи нашли ключ к формированию древних континентов: роль мантийных плюмов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.