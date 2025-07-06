Сладкий секрет хорошего сна: попробуйте этот вечерний перекус

Диетологи назвали черешню источником мелатонина

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вместо счёта овечек — всего несколько ягод перед сном. И ваше тело само поймёт: пора отключаться. Неужели сон может быть таким сладким?

Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Сон начинается… с черешни

Вы удивитесь, но в одной из самых летних и любимых ягод — черешне — спрятано мощное природное средство для улучшения сна. Без таблеток, привыкания и побочных эффектов.

Секрет прост: черешня содержит мелатонин — тот самый гормон, который отвечает за биологические часы и запускает процесс засыпания. Его часто пьют в таблетках, но можно просто… съесть немного сладкой черешни.

Мягкое действие без вмешательства

Мелатонин — не снотворное, а нежный настройщик организма. Он не "вырубает" — он даёт сигнал, что день окончен, и пора телу уходить в режим восстановления. А черешня мягко усиливает выработку собственного мелатонина.

Это научно подтверждено: ягода помогает телу настроиться на глубокий, непрерывный сон, особенно если включать её в вечерний рацион.

Как её есть, чтобы работало?

Важная новость: не обязательно есть только свежую черешню. Тот же эффект сохраняется в:

ягодном соке,

мягком пюре,

и, конечно, в горсти сочных плодов.

Так что можно просто заменить поздний перекус — на черешню. Польза, вкус и спокойный сон в одном стакане.

Это не магия. Это природа

Черешня не станет заменой сильнодействующим препаратам, но при регулярном употреблении она создаёт устойчивую привычку засыпать легче и быстрее. Без побочек и с удовольствием.

А сейчас — идеальное время, чтобы испытать этот природный лайфхак. Сезон в разгаре: ягоды спелые, ароматные и насыщенные тем самым "сонным" компонентом.

Уточнения

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов.

