Домашние тапочки портят ноги? Проверьте — всё может быть хуже, чем вы думаете

Плоские тапки способствуют развитию пяточной шпоры и деформации пальцев

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мягкие, уютные, будто созданные для отдыха… А теперь плохие новости: именно они могут стать причиной боли в стопах, коленях и даже пояснице.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Ноги

Комфорт с подвохом

Домашние тапочки — символ уюта. Мы надеваем их после тяжёлого дня, чтобы дать ногам отдохнуть. Но именно здесь кроется главный обман: в стремлении к комфорту мы лишаем стопу главного — поддержки.

Плоская, мягкая подошва не даёт своду стопы опоры. В результате:

связки перерастягиваются;

мышцы работают неправильно;

свод проседает.

Если регулярно носить такую обувь, велик риск развития плоскостопия, пяточной шпоры, болей в коленях, бёдрах и пояснице.

Хитрая ловушка для пальцев

Нередко у мягких тапочек вообще нет задника. Это вынуждает пальцы ног цепляться за подошву, чтобы не потерять обувку. Такой рефлекс приводит к:

формированию молоткообразных пальцев;

усугублению вальгусной деформации (berежно называемой "косточкой").

Как проверить свои тапочки

Посмотрите на свою пару — она точно поддерживает ваши стопы? Вот признаки, что пора менять:

Тонкая, плоская и гибкая подошва — нет опоры, нет распределения нагрузки.

Нет каблучка — нагрузка распределяется неправильно.

Мягкий задник или его отсутствие — пятка болтается и заваливается.

Узкий носок — пальцы сжимаются, нарушается кровоток.

Какие тапочки выбрать

Идеальная домашняя обувь — это не пижамный аксессуар, а инструмент заботы о здоровье. Она должна иметь:

Небольшой каблук или перепад высоты между пяткой и носком: 1-2 см;

Поддержку свода — супинатор или плотная вставка;

Жёсткий задник , фиксирующий пятку;

Широкий носок, в котором пальцам просторно.

Что вместо тапочек

Если не нашли достойную пару, рассмотрите альтернативы:

качественные ортопедические сандалии;

хорошие кроссовки, в которых удобно дома;

специальную ортопедическую стельку в любимые тапки (если они позволяют).

Стопы работают 24/7, даже когда вы просто ходите по квартире. Не оставляйте их без поддержки — и они отплатят вам лёгкостью и здоровьем.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

