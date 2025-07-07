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Неожиданные симптомы, которые ставят врачей в тупик: за ними может скрываться инфаркт

Кардиолог раскрыл 6 скрытых признаков сердечных проблем: одышка и потеря аппетита в списке
2:10
Здоровье

Одышка, слабость, бессонница и потеря аппетита — редкие признаки сердечных проблем. Кардиолог Иван Ефремкин из Скандинавского Центра Здоровья предупреждает, что такие симптомы могут указывать на скрытую кардиологическую патологию.

Боль в сердце
Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в сердце

Симптомы сердечных проблем могут включать усталость, тошноту, изжогу, болезненность в челюсти, плече, спине или животе, сухой кашель, одышку и головокружение. Приступ может начаться внезапно с обморока. Эти симптомы легко принять за стресс или переутомление, так как до половины сердечных приступов могут протекать без ярко выраженных признаков, пишет Газета.Ru со ссылкой на врача.

Скрытые признаки проблем с сердцем:

  • Нарушения сна: хроническая бессонница повышает уровень кортизола и провоцирует гипертонию.
  • Постоянная усталость: ослабленное сердце хуже снабжает ткани кислородом.
  • Когнитивные нарушения: недостаточное кровоснабжение мозга вызывает забывчивость и снижение концентрации.
  • Головокружение: нарушения кровотока могут вызвать предобморочные состояния.
  • Изменения пульса: медленный, частый или нерегулярный ритм могут указывать на брадикардию, тахикардию или аритмию.
  • Колебания веса и аппетита: резкая потеря массы может привести к сердечной недостаточности, а быстрый набор веса — к задержке жидкости.

Комбинация этих симптомов требует консультации кардиолога. Для оценки сердечно-сосудистых рисков применяют измерение давления и пульса, анализы крови, электрокардиограмму, суточный мониторинг, УЗИ сердца и нагрузочные тесты. Расширенная диагностика включает МРТ сердца, коронарографию, дуплексное сканирование сонных артерий и другие методы.

Для стратификации риска используется шкала SCORE2. Кардиолог учитывает семейный анамнез и современные методы скрининга для раннего обнаружения проблем.

Уточнения

Кардиоло́гия (от др.-греч. καρδία — «сердце» и λόγος — «учение, наука») — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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