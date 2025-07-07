Одышка, слабость, бессонница и потеря аппетита — редкие признаки сердечных проблем. Кардиолог Иван Ефремкин из Скандинавского Центра Здоровья предупреждает, что такие симптомы могут указывать на скрытую кардиологическую патологию.
Симптомы сердечных проблем могут включать усталость, тошноту, изжогу, болезненность в челюсти, плече, спине или животе, сухой кашель, одышку и головокружение. Приступ может начаться внезапно с обморока. Эти симптомы легко принять за стресс или переутомление, так как до половины сердечных приступов могут протекать без ярко выраженных признаков, пишет Газета.Ru со ссылкой на врача.
Комбинация этих симптомов требует консультации кардиолога. Для оценки сердечно-сосудистых рисков применяют измерение давления и пульса, анализы крови, электрокардиограмму, суточный мониторинг, УЗИ сердца и нагрузочные тесты. Расширенная диагностика включает МРТ сердца, коронарографию, дуплексное сканирование сонных артерий и другие методы.
Для стратификации риска используется шкала SCORE2. Кардиолог учитывает семейный анамнез и современные методы скрининга для раннего обнаружения проблем.
Кардиоло́гия (от др.-греч. καρδία — «сердце» и λόγος — «учение, наука») — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека.
Каждый год наша планета проходит через точку своей орбиты, известную как афелий, когда она находится на максимальном удалении от Солнца.