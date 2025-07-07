Городская рыба: скрытая угроза для вашего здоровья — эксперты бьют тревогу

Тяжёлые металлы и паразиты: что таит в себе рыба из городских водоёмов

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рыба, выловленная в городских водоемах, может быть опасной для здоровья из-за высокого уровня загрязнения.

Фото: Design by Freepick by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сугудай с лимоном

Как рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, в таких водоемах накапливаются тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды и отходы промышленности, которые затем попадают в организм рыб.

"Даже небольшие дозы кадмия, свинца, ртути и других тяжелых металлов при регулярном употреблении могут привести к поражению нервной системы, печени и почек и снижению иммунитета", — объяснила Золотарева.

Особое внимание следует уделить донным видам рыб, таким как карась или лещ, которые контактируют с загрязненными отложениями. В пресноводной рыбе часто встречаются паразиты, такие как описторхи и широкий лентец, вызывающие заболевания печени и кишечника, сообщает Газета.Ru.

Негативное воздействие на здоровье может оказать как однократное, так и систематическое употребление рыбы из загрязненных водоемов. Стандартные методы приготовления не всегда уничтожают патогены, поэтому важно избегать рыбы, выловленной в городских водоемах, и выбирать только сертифицированную продукцию, прошедшую ветеринарно-санитарный контроль.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

