Гаджет – друг или враг? 10 золотых правил для родителей от психолога

10 правил для родителей: как сохранить мир в семье из-за телефонов

3:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Конфликты между родителями и детьми из-за телефонов и социальных сетей стали привычным явлением. Психолог Ирина Меркулова рассказала, почему взрослые так стремятся контролировать гаджеты своих детей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка сидит в телефоне

Основная причина — страх за безопасность ребёнка. Родители опасаются, что дети могут столкнуться с мошенниками, буллингом и другими негативными аспектами интернета. Подростки же активно отстаивают свою независимость, что приводит к столкновениям интересов на территории личного пространства ребёнка.

Меркулова дала родителям десять важных рекомендаций:

Переживания родителей за своих детей абсолютно нормальны. Родительская ответственность подтверждается семейным кодексом, а опыт взрослого человека подсказывает, что телефон может быть источником рисков — от криминального заработка до буллинга, пишет Газета.Ru. Не стоит взламывать пароли и забирать телефон ребёнка. Это лишает его возможности научиться самоконтролю. Гиперопека может быть полезна в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной она может навредить ребёнку. Вместо запретов учите его осознанно использовать гаджеты. Живое общение важнее экранов. Когда выключается телефон, должно начинаться живое общение. Важно предлагать ребёнку увлекательные занятия без телефонов — игры, разговоры, творчество. Объясняйте правила на примерах из взрослой жизни. Вместо "потому что я так сказал", приведите аналогию: "Помнишь, как я превысила скорость и получила штраф? Я не истерила, а оплатила его со скидкой. Так и с гаджетами: объясняй, почему нужно ограничить время". Гаджеты — не абсолютное зло. Они могут быть полезны в путешествиях, очередях или учёбе. Но время нужно дозировать. Телефон — личное пространство, независимо от возраста. Даже если нужно удалить что-то лишнее, объясните причину: это может замедлить работу устройства или привести к вирусу. Интересуйтесь увлечениями ребёнка. Спросите, почему ему нравятся те или иные игры, и предложите альтернативу — настольные игры, например. Вступайте в диалог, уважая интересы подростка. Социальные сети — способ самоутверждения. Подписывайте на ребёнка в соцсетях, поддерживайте его контент лайками и репостами. Это поможет ему сформировать здоровую самооценку. Взрослость — это ответственность. Если подросток заявляет, что он уже взрослый, напомните ему, что самостоятельность начинается с умения зарабатывать. Ошибки — часть личного роста. Поддерживайте ребёнка, а не критикуйте. Покажите, как можно сделать что-то лучше, качественнее и безопаснее. Баланс между безопасностью и уважением к личным границам поможет сохранить доверительные отношения с подростком.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.



