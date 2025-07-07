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Гаджет – друг или враг? 10 золотых правил для родителей от психолога

10 правил для родителей: как сохранить мир в семье из-за телефонов
3:04
Здоровье

Конфликты между родителями и детьми из-за телефонов и социальных сетей стали привычным явлением. Психолог Ирина Меркулова рассказала, почему взрослые так стремятся контролировать гаджеты своих детей.

девушка сидит в телефоне
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка сидит в телефоне

Основная причина — страх за безопасность ребёнка. Родители опасаются, что дети могут столкнуться с мошенниками, буллингом и другими негативными аспектами интернета. Подростки же активно отстаивают свою независимость, что приводит к столкновениям интересов на территории личного пространства ребёнка.

Меркулова дала родителям десять важных рекомендаций:

  1. Переживания родителей за своих детей абсолютно нормальны. Родительская ответственность подтверждается семейным кодексом, а опыт взрослого человека подсказывает, что телефон может быть источником рисков — от криминального заработка до буллинга, пишет Газета.Ru.
  2. Не стоит взламывать пароли и забирать телефон ребёнка. Это лишает его возможности научиться самоконтролю. Гиперопека может быть полезна в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной она может навредить ребёнку. Вместо запретов учите его осознанно использовать гаджеты.
  3. Живое общение важнее экранов. Когда выключается телефон, должно начинаться живое общение. Важно предлагать ребёнку увлекательные занятия без телефонов — игры, разговоры, творчество.
  4. Объясняйте правила на примерах из взрослой жизни. Вместо "потому что я так сказал", приведите аналогию: "Помнишь, как я превысила скорость и получила штраф? Я не истерила, а оплатила его со скидкой. Так и с гаджетами: объясняй, почему нужно ограничить время".
  5. Гаджеты — не абсолютное зло. Они могут быть полезны в путешествиях, очередях или учёбе. Но время нужно дозировать.
  6. Телефон — личное пространство, независимо от возраста. Даже если нужно удалить что-то лишнее, объясните причину: это может замедлить работу устройства или привести к вирусу.
  7. Интересуйтесь увлечениями ребёнка. Спросите, почему ему нравятся те или иные игры, и предложите альтернативу — настольные игры, например. Вступайте в диалог, уважая интересы подростка.
  8. Социальные сети — способ самоутверждения. Подписывайте на ребёнка в соцсетях, поддерживайте его контент лайками и репостами. Это поможет ему сформировать здоровую самооценку.
  9. Взрослость — это ответственность. Если подросток заявляет, что он уже взрослый, напомните ему, что самостоятельность начинается с умения зарабатывать.
  10. Ошибки — часть личного роста. Поддерживайте ребёнка, а не критикуйте. Покажите, как можно сделать что-то лучше, качественнее и безопаснее. Баланс между безопасностью и уважением к личным границам поможет сохранить доверительные отношения с подростком.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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