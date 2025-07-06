COVID снова удивил: вирус шепчет — новый штамм COVID действует тонко, но по плану

Сухость в горле, странная охриплость и хроническая усталость — если вы вдруг почувствовали себя как после ночи в караоке, не спешите винить кондиционер. Это может быть новый вариант коронавируса, который быстро распространяется по миру и уже захватил Европу.
Вариант получил название Stratus, и, по словам специалистов, он хоть и не страшнее своих предшественников, но обладает парой "козырей в рукаве", включая способность частично уклоняться от иммунной системы.
"Одним из наиболее очевидных симптомов варианта Stratus является охриплость, которая включает грубый или хриплый голос," — заявляют врачи.
Вариант Stratus, официально обозначенный как XFG, появился в Индии, но сейчас лидирует по распространению в Великобритании. По информации глобальной базы данных GISAID, только в мае Stratus был зафиксирован уже в 38 странах, а его доля среди положительных тестов выросла почти втрое — с 7,4 % до 22,7 %.
Stratus — это "генетический микс" двух линий вируса: LF.7 и LP.8.1.2. Вирус претерпел мутации в спайковом белке, особенно в аминокислотах 478 и 487, что, по данным ВОЗ, повысило его способность избегать антител.
"Мутации в аминокислотах 478 и 487 увеличивают способность уклоняться от антител", — говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения.
Наиболее часто фиксируемые симптомы:
Stratus напоминает обычную простуду, но при этом может ввести иммунную систему в заблуждение, особенно у тех, кто уже переболел или был вакцинирован.
"Несмотря на мутации, важно отметить, что Stratus, по-видимому, не более опасен, чем предыдущие варианты Омикрона, с точки зрения тяжести заболевания, госпитализаций или смертей," — подчеркнули доктора.
Всемирная организация здравоохранения включила Stratus в список "вариантов, находящихся под наблюдением", но оценила риск как низкий. Однако, как отмечают в организации, в ряде стран Юго-Восточной Азии, где этот вариант активно циркулирует, фиксируется рост числа заболевших и госпитализаций.
При этом текущие вакцины продолжают обеспечивать защиту от тяжелого течения болезни. Независимо от того, напоминают ли симптомы обычную простуду или грипп, тестирование остается ключевым шагом к исключению заражения коронавирусом.
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