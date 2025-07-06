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COVID снова удивил: вирус шепчет — новый штамм COVID действует тонко, но по плану

Новый вариант COVID: ВОЗ сообщила о распространении вируса в 38 странах
2:57
Здоровье

Сухость в горле, странная охриплость и хроническая усталость — если вы вдруг почувствовали себя как после ночи в караоке, не спешите винить кондиционер. Это может быть новый вариант коронавируса, который быстро распространяется по миру и уже захватил Европу.

COVID
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
COVID

Вариант получил название Stratus, и, по словам специалистов, он хоть и не страшнее своих предшественников, но обладает парой "козырей в рукаве", включая способность частично уклоняться от иммунной системы.

"Одним из наиболее очевидных симптомов варианта Stratus является охриплость, которая включает грубый или хриплый голос," — заявляют врачи.

Как вирус распространяется

Вариант Stratus, официально обозначенный как XFG, появился в Индии, но сейчас лидирует по распространению в Великобритании. По информации глобальной базы данных GISAID, только в мае Stratus был зафиксирован уже в 38 странах, а его доля среди положительных тестов выросла почти втрое — с 7,4 % до 22,7 %.

Stratus — это "генетический микс" двух линий вируса: LF.7 и LP.8.1.2. Вирус претерпел мутации в спайковом белке, особенно в аминокислотах 478 и 487, что, по данным ВОЗ, повысило его способность избегать антител.

"Мутации в аминокислотах 478 и 487 увеличивают способность уклоняться от антител", — говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения.

Как проявляется вирус

Наиболее часто фиксируемые симптомы:

  • Охриплость голоса
  • Сухой кашель
  • Боль в горле
  • Повышенная температура
  • Мышечные боли
  • Общая утомляемость

Stratus напоминает обычную простуду, но при этом может ввести иммунную систему в заблуждение, особенно у тех, кто уже переболел или был вакцинирован.

"Несмотря на мутации, важно отметить, что Stratus, по-видимому, не более опасен, чем предыдущие варианты Омикрона, с точки зрения тяжести заболевания, госпитализаций или смертей," — подчеркнули доктора.

🔬 Что говорит ВОЗ?

Всемирная организация здравоохранения включила Stratus в список "вариантов, находящихся под наблюдением", но оценила риск как низкий. Однако, как отмечают в организации, в ряде стран Юго-Восточной Азии, где этот вариант активно циркулирует, фиксируется рост числа заболевших и госпитализаций.

При этом текущие вакцины продолжают обеспечивать защиту от тяжелого течения болезни. Независимо от того, напоминают ли симптомы обычную простуду или грипп, тестирование остается ключевым шагом к исключению заражения коронавирусом.

Уточнения

COVID-19 — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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