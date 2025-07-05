Проблемы с памятью и вниманием появляются из-за этой романтической зависимости

Международная команда ученых после наблюдения за людьми с любовной зависимостью сделала вывод, что из-за нее у людей "страдают" когнитивные функции.
Такая зависимость, как и любая другая (алкогольная, наркотическая) сопровождается резкими перепадами настроения и постепенной потерей самоконтроля и контроля над ситуацией.
У таких людей часто появляются мысли о партнере, сильная тревога при разлуке и чрезмерное внимание к поддержанию отношений.
Учёные считают, что чем выше уровень зависимости от любви, тем чаще люди жалуются на проблемы с памятью и концентрацией внимания.
Эксперты уверяют, что, несмотря на серьезные страдания, любовная зависимость остается мало изученной в клинической практике, пишет KP. RU.
Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, глубокая симпатия.
Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.