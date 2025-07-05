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Проблемы с памятью и вниманием появляются из-за этой романтической зависимости

Чем опасна любовная зависимость? Учёные поразили новым открытием
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Здоровье

Международная команда ученых после наблюдения за людьми с любовной зависимостью сделала вывод, что из-за нее у людей "страдают" когнитивные функции.

Прекрасная влюбленная пара обнимается в парке
Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прекрасная влюбленная пара обнимается в парке

Такая зависимость, как и любая другая (алкогольная, наркотическая) сопровождается резкими перепадами настроения и постепенной потерей самоконтроля и контроля над ситуацией.

У таких людей часто появляются мысли о партнере, сильная тревога при разлуке и чрезмерное внимание к поддержанию отношений.

Учёные считают, что чем выше уровень зависимости от любви, тем чаще люди жалуются на проблемы с памятью и концентрацией внимания.

Эксперты уверяют, что, несмотря на серьезные страдания, любовная зависимость остается мало изученной в клинической практике, пишет KP. RU.

Уточнения

Любо́вь — чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремлённость к другому человеку или объекту, глубокая симпатия.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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