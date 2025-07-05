Врачи нашли простой способ бороться с симптомами СДВГ

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Здоровье

Оказалось, что затуманенность сознания, плохая память и трудности с концентрацией могут навсегда вас покинуть благодаря биологическим добавкам. Врачи считают, что ухудшить симптомы СДВГ может дефицит железа.

Ребенок делает уроки
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Ребенок делает уроки

"Если уровень этого микроэлемента низкий, способность мозга вырабатывать нейромедиатор дофамин ухудшается. Недостаток дофамина приводит к рассеянности, ухудшению памяти, раздражительности и забывчивости", — отмечают эксперты.

Интересно, что не всегда анализ на железо может показать его дефицит.
Стоит обращать внимание на уровень ферритина — белка, который организм использует для хранения железа.

Уточнения

Феррити́н — сложный белковый комплекс (железопротеид), выполняющий роль основного внутриклеточного депо железа у человека и животных.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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