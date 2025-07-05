Врачи нашли простой способ бороться с симптомами СДВГ

Оказалось, что затуманенность сознания, плохая память и трудности с концентрацией могут навсегда вас покинуть благодаря биологическим добавкам. Врачи считают, что ухудшить симптомы СДВГ может дефицит железа.
"Если уровень этого микроэлемента низкий, способность мозга вырабатывать нейромедиатор дофамин ухудшается. Недостаток дофамина приводит к рассеянности, ухудшению памяти, раздражительности и забывчивости", — отмечают эксперты.
Интересно, что не всегда анализ на железо может показать его дефицит.
Стоит обращать внимание на уровень ферритина — белка, который организм использует для хранения железа.
Феррити́н — сложный белковый комплекс (железопротеид), выполняющий роль основного внутриклеточного депо железа у человека и животных.
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