Небольшие изменения в питании могут вернуть молодость — но есть нюанс

Этот простой ритуал утром помогает выглядеть на 20 лет моложе — но почти никто о нём не знает

Врач-гериатр, руководитель научно-медицинского геронтологического центра, председатель секции геронтологии МОИП Валерий Новосёлов в беседе с Pravda. Ru перечислил составляющие долгой молодости.

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В семьдесят выглядит на сорок пять. Подобные истории часто тиражируются в СМИ. Одна из недавних — про пожилого американца, который внешне "застрял" в молодом возрасте. Всё в наших руках, считает гериатр. Вот что нужно делать.

"В российской популяции такое же количество людей, которые следят за своим питанием, они физически активны, они спят достаточно, принимают лекарства от возрастозависимых заболеваний, какие-то БАДы и так далее. Все это приводит к тому, что они выглядят моложе. Эти факторы обязательны, но недостаточны. Не все люди, которые будут выполнять все эти условия, рекомендации, проживут долго или будут выглядеть лучше", — отметил доктор.

Генетика и, как выразился эксперт, наши разные стартовые позиции, тоже играют большую роль в сохранении моложавого вида даже в почтенном возрасте.

"Мы по-разному живем, по-разному образованы, у нас разные жизненные условия. На сегодня мы знаем очень много о старении. Наука о старении стала создаваться в начале 20 века: 1903 год, Илья Ильич Мечников. Мы знаем от 9 до 15 механизмов старения, которые заявлены молекулярные уже. Но нам это на сегодня ничего не дает. Мы не можем влиять, сказать: "Давайте замедлим старение или откатим возраст назад, к сожалению", — говорит геронтолог.

Специалист заметил, что часть нашего общества выглядит, напротив, старше своего возраста. Немалую роль в этом играет вес. Более тучные люди, по мнению Валерия Новосёлова, внешне добавляют себе несколько лет.