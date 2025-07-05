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Не таблетки, а дыхание: этот трюк удивит даже гипертоников

Дыхание с удлинённым выдохом помогает снизить давление
2:26
Здоровье

Вечером, когда шумный день подходит к концу, наше тело нередко продолжает жить в режиме тревоги. Сердце колотится, словно вы опаздываете на важную встречу, а давление растёт, даже если вы просто лежите на диване.

Давление
Фото: allfreephotos.net by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Давление

И что вы делаете? Хватаетесь за тонометр, лезете в аптечку? Остановитесь. Есть способ проще — и быстрее, чем вы думаете.

Никаких лекарств, только дыхание

Всего 30-40 секунд особого дыхательного цикла — и ваше давление мягко пойдёт вниз. Не нужны йога, приборы или таблетка под язык. Секрет — в стимуляции блуждающего нерва, который отвечает за релаксацию и "отключение тревоги". А активировать его можно с помощью правильного выдоха.

Простая дыхательная техника

  1. Сядьте удобно. Спина прямая, плечи расслаблены.

  2. Полностью выдохните весь воздух.

  3. Сделайте вдох через нос на 4 секунды, начиная с живота, затем грудь.

  4. Задержите дыхание на 1 секунду.

  5. Медленно и плавно выдохните через слегка сжатые губы, как будто задуваете свечу — ровно на 6 секунд.

  6. Повторите всего 3 раза.

Да-да, не 30, не 300 — всего три. Но ключ в одном: выдох должен быть дольше вдоха.

Почему это работает

Когда вы дышите медленно и глубоко, особенно с удлинённым выдохом, ваше тело получает сигнал: "всё спокойно". Это не просто эффект "психологического комфорта" — это физиология.

  • Удлинённый выдох стимулирует блуждающий нерв
  • Замедляется пульс
  • Сосуды расслабляются
  • Давление мягко снижается

Эффект наступает почти мгновенно — через 2-3 минуты вы можете почувствовать, как расслабление накрывает волной. У некоторых даже тонометр показывает снижение давления на 5-15 мм рт. ст. после упражнения.

Когда и как дышать

Лучшее время — за 30-60 минут до сна. Сидя в кресле, лёжа в постели или во время вечернего ритуала тишины. Идеально, если вы включите это в ежедневную привычку.

Это не заменит медикаментозную терапию при серьёзной гипертонии. Но как мягкое дополнение и способ быстрее успокоиться перед сном — работает безотказно.

Уточнения

Давле́ние на поверхность — интенсивная физическая величина, численно равная силе, действующей на единицу площади поверхности перпендикулярно этой поверхности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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