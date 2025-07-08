Этот чай называют жидким солнцем — и вот почему он стал таким популярным этим летом

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Польза облепихи: витамины, антиоксиданты и энергия
2:06
Здоровье

Ароматный, яркий и насыщенный — облепиховый чай стал настоящим хитом. Но его ценность не ограничивается вкусом. Эти оранжевые ягоды — один из самых мощных природных источников витаминов, способный преобразить не только самочувствие, но и внешний вид.

Чай
Фото: Designed by Freepik by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чай

Витаминная сила в каждой чашке

Облепиха — рекордсмен по содержанию витамина C: его в ней больше, чем в лимоне. Кроме того, ягоды содержат:

  • редкий витамин PP (ниацин),

  • витамины группы B,

  • фосфор, кальций и железо.

Такая комбинация укрепляет иммунитет, улучшает кровообращение, способствует восстановлению организма после болезней и повышает энергетический тонус.

Чай, который заботится о внешности

Среди самых неожиданных эффектов — влияние на кожу. Облепиха стимулирует регенерацию клеток, помогает сохранить эластичность кожи, замедляет возрастные изменения. Не случайно облепиховое масло входит в состав многих косметических средств.

Употребление чая на постоянной основе помогает сохранить здоровый цвет лица и поддерживать упругость кожи изнутри.

Помощник для фигуры и пищеварения

Для тех, кто на диете, облепиховый чай — удачная находка. Он:

  • способствует ускорению обмена веществ,

  • помогает справиться с чувством голода,

  • мягко стимулирует пищеварение.

Это делает его идеальным напитком в рамках сбалансированного питания.

Польза для мозга и нервной системы

Регулярное употребление чая из облепихи оказывает успокаивающее действие, улучшает концентрацию и внимание. Он может стать достойной заменой кофе в обеденный перерыв, особенно если хочется сохранить ясность ума без скачков давления.

В сезон простуд — как щит от вирусов

Облепиховый чай прекрасно укрепляет иммунитет. Он облегчает симптомы при простуде, способствует быстрому восстановлению и помогает организму справляться с инфекциями.

Уточнения

Облепи́ха - род растений семейства Лоховые.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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