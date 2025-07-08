Этот чай называют жидким солнцем — и вот почему он стал таким популярным этим летом

Ароматный, яркий и насыщенный — облепиховый чай стал настоящим хитом. Но его ценность не ограничивается вкусом. Эти оранжевые ягоды — один из самых мощных природных источников витаминов, способный преобразить не только самочувствие, но и внешний вид.
Облепиха — рекордсмен по содержанию витамина C: его в ней больше, чем в лимоне. Кроме того, ягоды содержат:
редкий витамин PP (ниацин),
витамины группы B,
фосфор, кальций и железо.
Такая комбинация укрепляет иммунитет, улучшает кровообращение, способствует восстановлению организма после болезней и повышает энергетический тонус.
Среди самых неожиданных эффектов — влияние на кожу. Облепиха стимулирует регенерацию клеток, помогает сохранить эластичность кожи, замедляет возрастные изменения. Не случайно облепиховое масло входит в состав многих косметических средств.
Употребление чая на постоянной основе помогает сохранить здоровый цвет лица и поддерживать упругость кожи изнутри.
Для тех, кто на диете, облепиховый чай — удачная находка. Он:
способствует ускорению обмена веществ,
помогает справиться с чувством голода,
мягко стимулирует пищеварение.
Это делает его идеальным напитком в рамках сбалансированного питания.
Регулярное употребление чая из облепихи оказывает успокаивающее действие, улучшает концентрацию и внимание. Он может стать достойной заменой кофе в обеденный перерыв, особенно если хочется сохранить ясность ума без скачков давления.
Облепиховый чай прекрасно укрепляет иммунитет. Он облегчает симптомы при простуде, способствует быстрому восстановлению и помогает организму справляться с инфекциями.
Облепи́ха - род растений семейства Лоховые.
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