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Эти признаки на ногтях могут говорить о скрытых сбоях в организме — не игнорируйте

Изменения цвета ногтей могут быть признаком внутренних нарушений
2:27
Здоровье

Обычно ногти попадают в центр внимания, когда ломаются или когда приходит время делать маникюр. Однако эти небольшие участки кератина могут быть куда более информативными, чем кажется. Состояние ногтевой пластины часто сигнализирует о внутренних сбоях задолго до появления явных симптомов.

Красный маникюр
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красный маникюр

Когда ломкость — не просто эстетика

Если ногти внезапно начали ломаться, слоиться или стали слишком мягкими — и при этом не было постоянного контакта с водой, бытовой химией или агрессивным лаком — стоит обратить внимание на питание.

Наиболее частые дефициты, влияющие на состояние ногтей:

  • белок - основной материал ногтя

  • биотин - витамин группы B, укрепляющий структуру

  • железо - дефицит вызывает ломкость и тусклость

  • цинк - участвует в регенерации тканей и росте ногтя

Белые пятна и бороздки: не всегда безобидно

  • Белые точки или полоски часто появляются после микротравм.
    Но если они возникают регулярно и на нескольких ногтях — возможен дефицит цинка.

  • Горизонтальные бороздки (линии Бо) - след стрессовой нагрузки на организм:
    высокая температура, тяжёлое заболевание, хирургическое вмешательство, строгая диета.

Изменения цвета: что может скрываться за оттенком

  • Жёлтые ногти - возможные причины:
    — грибковая инфекция
    — хронические проблемы с дыхательной системой
    — окрашивание от лака без базы

  • Синеватый оттенок ногтевого ложа говорит о гипоксии - недостаточном насыщении крови кислородом.

Какие изменения не стоит игнорировать

Повод для консультации со специалистом:

  • стойкое утолщение ногтей

  • отделение от ложа

  • изменение формы (выпуклость, как часовое стекло)

  • глубокие продольные борозды

  • нехарактерный цвет: жёлтый, зелёный, коричневый

Что делать

  • Обратить внимание на качество питания

  • Ввести в рацион продукты, богатые белком, витаминами A, B7 (биотин), D, железом, цинком

  • Избегать травматичных манипуляций и использовать защитную базу под лак

  • При стойких изменениях — обратиться к врачу

Здоровые ногти — это не только ухоженность. Это — визуальный индикатор внутреннего состояния организма. И если вовремя заметить перемены, можно предотвратить куда более серьёзные последствия.

Уточнения

Но́гти - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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