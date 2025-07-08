Эти признаки на ногтях могут говорить о скрытых сбоях в организме — не игнорируйте

Изменения цвета ногтей могут быть признаком внутренних нарушений

2:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обычно ногти попадают в центр внимания, когда ломаются или когда приходит время делать маникюр. Однако эти небольшие участки кератина могут быть куда более информативными, чем кажется. Состояние ногтевой пластины часто сигнализирует о внутренних сбоях задолго до появления явных симптомов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красный маникюр

Когда ломкость — не просто эстетика

Если ногти внезапно начали ломаться, слоиться или стали слишком мягкими — и при этом не было постоянного контакта с водой, бытовой химией или агрессивным лаком — стоит обратить внимание на питание.

Наиболее частые дефициты, влияющие на состояние ногтей:

белок - основной материал ногтя

биотин - витамин группы B, укрепляющий структуру

железо - дефицит вызывает ломкость и тусклость

цинк - участвует в регенерации тканей и росте ногтя

Белые пятна и бороздки: не всегда безобидно

Белые точки или полоски часто появляются после микротравм.

Но если они возникают регулярно и на нескольких ногтях — возможен дефицит цинка .

Горизонтальные бороздки (линии Бо) - след стрессовой нагрузки на организм:

высокая температура, тяжёлое заболевание, хирургическое вмешательство, строгая диета.

Изменения цвета: что может скрываться за оттенком

Жёлтые ногти - возможные причины:

— грибковая инфекция

— хронические проблемы с дыхательной системой

— окрашивание от лака без базы

Синеватый оттенок ногтевого ложа говорит о гипоксии - недостаточном насыщении крови кислородом.

Какие изменения не стоит игнорировать

Повод для консультации со специалистом:

стойкое утолщение ногтей

отделение от ложа

изменение формы ( выпуклость, как часовое стекло )

глубокие продольные борозды

нехарактерный цвет: жёлтый, зелёный, коричневый

Что делать

Обратить внимание на качество питания

Ввести в рацион продукты, богатые белком, витаминами A, B7 (биотин), D, железом, цинком

Избегать травматичных манипуляций и использовать защитную базу под лак

При стойких изменениях — обратиться к врачу

Здоровые ногти — это не только ухоженность. Это — визуальный индикатор внутреннего состояния организма. И если вовремя заметить перемены, можно предотвратить куда более серьёзные последствия.

Уточнения

Но́гти - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

