Эти признаки на ногтях могут говорить о скрытых сбоях в организме — не игнорируйте

Обычно ногти попадают в центр внимания, когда ломаются или когда приходит время делать маникюр. Однако эти небольшие участки кератина могут быть куда более информативными, чем кажется. Состояние ногтевой пластины часто сигнализирует о внутренних сбоях задолго до появления явных симптомов.
Если ногти внезапно начали ломаться, слоиться или стали слишком мягкими — и при этом не было постоянного контакта с водой, бытовой химией или агрессивным лаком — стоит обратить внимание на питание.
Наиболее частые дефициты, влияющие на состояние ногтей:
белок - основной материал ногтя
биотин - витамин группы B, укрепляющий структуру
железо - дефицит вызывает ломкость и тусклость
цинк - участвует в регенерации тканей и росте ногтя
Белые точки или полоски часто появляются после микротравм.
Но если они возникают регулярно и на нескольких ногтях — возможен дефицит цинка.
Горизонтальные бороздки (линии Бо) - след стрессовой нагрузки на организм:
высокая температура, тяжёлое заболевание, хирургическое вмешательство, строгая диета.
Жёлтые ногти - возможные причины:
— грибковая инфекция
— хронические проблемы с дыхательной системой
— окрашивание от лака без базы
Синеватый оттенок ногтевого ложа говорит о гипоксии - недостаточном насыщении крови кислородом.
Повод для консультации со специалистом:
стойкое утолщение ногтей
отделение от ложа
изменение формы (выпуклость, как часовое стекло)
глубокие продольные борозды
нехарактерный цвет: жёлтый, зелёный, коричневый
Обратить внимание на качество питания
Ввести в рацион продукты, богатые белком, витаминами A, B7 (биотин), D, железом, цинком
Избегать травматичных манипуляций и использовать защитную базу под лак
При стойких изменениях — обратиться к врачу
Здоровые ногти — это не только ухоженность. Это — визуальный индикатор внутреннего состояния организма. И если вовремя заметить перемены, можно предотвратить куда более серьёзные последствия.
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