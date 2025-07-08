Эта рыба выглядит просто, но делает с телом то, чего не ждёте от обычного продукта

Эксперты по питанию объяснили: треска и минтай полезны для щитовидки и костей

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие уверены, что действительно полезной может быть только дорогая красная рыба вроде семги или форели. Это заблуждение нередко приводит к отказу от рыбы вовсе — особенно среди пожилых людей. Между тем доступные морские виды зачастую не уступают по составу, а иногда даже выигрывают по соотношению цена-польза.

Фото: Design by Freepick by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеченная рыба

Скумбрия, салака и сардины: экономично и эффективно

Недорогая рыба холодных морей — богатый источник омега-3 жирных кислот, за которые и ценят лосося.

Эти жиры:

защищают сосуды от тромбов и атеросклероза

улучшают работу мозга и когнитивные функции

особенно важны в возрасте — при риске деменции и сосудистых проблем

Также скумбрия и салака содержат:

витамин D (недостаток — частая проблема)

высококачественный белок

селен - мощный антиоксидант

И всё это — по цене в разы ниже "элитной" рыбы.

Треска и минтай: постный, но полезный выбор

Если нужна рыба с низким содержанием жира, подойдут:

треска

минтай

Они богаты:

йодом - необходим для работы щитовидной железы

фосфором - нужен костям и зубам

чистым белком, легко усваиваемым

Как покупать и готовить

Чтобы сэкономить:

покупайте свежемороженую рыбу целыми тушками

избегайте филе и готовых полуфабрикатов

Полезные способы приготовления:

запекание с овощами

тушение

уха

Консервы — тоже не враг, если:

выбирать сардины, сайру в собственном соку

следить за составом (минимум соли, без масла)

Полезная рыба не обязана быть дорогой. Регулярное употребление жирной морской рыбы 2-3 раза в неделю — доступный способ поддерживать здоровье сосудов, мозга и костей. Это не альтернатива, а равноценная и экономичная замена лососям и форели.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

