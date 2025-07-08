Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мёд и лимон усиливают эффект чая из корня имбиря
Милитаризация Европы ускоряется: заказы на оружие выросли на 103% за два года
Использование яичной скорлупы для удобрения роз
Трогание со второй передачи снижает риск пробуксовки и износа
Диетологи сообщили: какие продукты теряют питательные вещества при повторном разогреве
Руки фиксированы, ноги в воздухе: как астронавты моются в вакууме
Красота, безопасность и гастрономия: это место называют Швейцарией, но оно совсем не там, где вы думаете
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Виктория Боня против: чем может закончиться пирсинг в бровях для её 13-летней дочери

Эта рыба выглядит просто, но делает с телом то, чего не ждёте от обычного продукта

Эксперты по питанию объяснили: треска и минтай полезны для щитовидки и костей
1:56
Здоровье

Многие уверены, что действительно полезной может быть только дорогая красная рыба вроде семги или форели. Это заблуждение нередко приводит к отказу от рыбы вовсе — особенно среди пожилых людей. Между тем доступные морские виды зачастую не уступают по составу, а иногда даже выигрывают по соотношению цена-польза.

Запеченная рыба
Фото: Design by Freepick by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеченная рыба

Скумбрия, салака и сардины: экономично и эффективно

Недорогая рыба холодных морей — богатый источник омега-3 жирных кислот, за которые и ценят лосося.

Эти жиры:

  • защищают сосуды от тромбов и атеросклероза

  • улучшают работу мозга и когнитивные функции

  • особенно важны в возрасте — при риске деменции и сосудистых проблем

Также скумбрия и салака содержат:

  • витамин D (недостаток — частая проблема)

  • высококачественный белок

  • селен - мощный антиоксидант

И всё это — по цене в разы ниже "элитной" рыбы.

Треска и минтай: постный, но полезный выбор

Если нужна рыба с низким содержанием жира, подойдут:

  • треска

  • минтай

Они богаты:

  • йодом - необходим для работы щитовидной железы

  • фосфором - нужен костям и зубам

  • чистым белком, легко усваиваемым

Как покупать и готовить

Чтобы сэкономить:

  • покупайте свежемороженую рыбу целыми тушками

  • избегайте филе и готовых полуфабрикатов

Полезные способы приготовления:

  • запекание с овощами

  • тушение

  • уха

Консервы — тоже не враг, если:

  • выбирать сардины, сайру в собственном соку

  • следить за составом (минимум соли, без масла)

Полезная рыба не обязана быть дорогой. Регулярное употребление жирной морской рыбы 2-3 раза в неделю — доступный способ поддерживать здоровье сосудов, мозга и костей. Это не альтернатива, а равноценная и экономичная замена лососям и форели.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Шашлык из куриных сердечек: рецепт доведёт до гастрономического безумия
Еда и рецепты
Шашлык из куриных сердечек: рецепт доведёт до гастрономического безумия Аудио 
Эксперты предупредили: заправка до полного повреждает топливную систему
Авто
Эксперты предупредили: заправка до полного повреждает топливную систему Аудио 
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году
Авто
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году Аудио 
Популярное
Выглядит как море, а внутри — триллионы тонн яда: почему Чёрное опасней всех

Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.

В Чёрном море зафиксировано рекордное содержание сероводорода
Названы 7 лучших японских автомобилей, доступных в России в 2025 году
Неубиваемые, как самураи: 7 японских машин, которые не сдаются даже в России
Забудьте про шашлык из свинины: неожиданный герой мангала — проверенный способ удивить гостей
Любишь полный бак — готовься к пустому кошельку: что точно не стоит делать на АЗС
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Не сажайте укроп рядом с этим овощем — останетесь без урожая
Одна нога на зебре — и штраф до 2500: ловушка, в которую попадаются даже опытные
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Летний перекус из кабачков, который все просят на повтор
Последние материалы
Диетологи сообщили: какие продукты теряют питательные вещества при повторном разогреве
Руки фиксированы, ноги в воздухе: как астронавты моются в вакууме
Красота, безопасность и гастрономия: это место называют Швейцарией, но оно совсем не там, где вы думаете
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Эксперты по питанию объяснили: треска и минтай полезны для щитовидки и костей
Виктория Боня против: чем может закончиться пирсинг в бровях для её 13-летней дочери
В 2025 году джинсы уходят на второй план: главные альтернативы сезона
DOMS — признак роста мышц? Вот что говорит наука
Теперь можно продать квартиру с ипотекой и маткапиталом без согласия банка — как это работает
Пилатес или йога: в чем разница и что полезнее для спины и похудения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.