Эта рыба выглядит просто, но делает с телом то, чего не ждёте от обычного продукта

Многие уверены, что действительно полезной может быть только дорогая красная рыба вроде семги или форели. Это заблуждение нередко приводит к отказу от рыбы вовсе — особенно среди пожилых людей. Между тем доступные морские виды зачастую не уступают по составу, а иногда даже выигрывают по соотношению цена-польза.
Недорогая рыба холодных морей — богатый источник омега-3 жирных кислот, за которые и ценят лосося.
Эти жиры:
защищают сосуды от тромбов и атеросклероза
улучшают работу мозга и когнитивные функции
особенно важны в возрасте — при риске деменции и сосудистых проблем
Также скумбрия и салака содержат:
витамин D (недостаток — частая проблема)
высококачественный белок
селен - мощный антиоксидант
И всё это — по цене в разы ниже "элитной" рыбы.
Если нужна рыба с низким содержанием жира, подойдут:
треска
минтай
Они богаты:
йодом - необходим для работы щитовидной железы
фосфором - нужен костям и зубам
чистым белком, легко усваиваемым
Чтобы сэкономить:
покупайте свежемороженую рыбу целыми тушками
избегайте филе и готовых полуфабрикатов
Полезные способы приготовления:
запекание с овощами
тушение
уха
Консервы — тоже не враг, если:
выбирать сардины, сайру в собственном соку
следить за составом (минимум соли, без масла)
Полезная рыба не обязана быть дорогой. Регулярное употребление жирной морской рыбы 2-3 раза в неделю — доступный способ поддерживать здоровье сосудов, мозга и костей. Это не альтернатива, а равноценная и экономичная замена лососям и форели.
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