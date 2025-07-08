Ранний подъём провоцирует сбои в мозге: не каждому подходит режим жаворонка

Нарушение сна связано с риском развития деменции

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Установить будильник на удобное время кажется логичным и простым решением. Однако медики предупреждают: если делать это не в согласии с биологическими часами, могут начаться серьёзные проблемы со здоровьем. Всё дело в циркадных ритмах - биологических механизмах, регулирующих работу организма.

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Что такое внутренние часы и зачем они нужны

Циркадный ритм - это внутренний хронометр, от которого зависит многое:

уровень энергии

чувство голода

тревожность и стрессоустойчивость

скорость принятия решений

качество сна и бодрствования

Если эти "внутренние часы" не синхронизированы с реальным графиком, начинается сбой. Например, если человек по своей природе — "сова", но вынужден вставать в 5-6 утра, он работает против собственной биологии.

Что происходит при сбое ритмов

По словам нейробиологов, регулярное нарушение режима сна может спровоцировать:

ухудшение памяти

эмоциональную неустойчивость

нарушение способности концентрироваться

рост тревожности и депрессии

в долгосрочной перспективе — даже развитие деменции

Особенно тяжело организму, когда время пробуждения постоянно меняется: в этом случае циркадный ритм сбивается, как при частом смене часовых поясов.

Почему сон важнее режима

Полноценный ночной отдых — это не просто отдых. Во время сна:

происходит очищение мозга от токсинов

стабилизируется настроение

укрепляется память

восстанавливается психоэмоциональный фон

Медики подчёркивают: идеальное время для пробуждения индивидуально. Универсального "здорового утра" не существует. Поэтому, если подъём в 6 утра даётся с трудом, это не лень — возможно, так устроен биологический ритм конкретного человека.

Жёсткий график сна вопреки индивидуальному биоритму может нанести организму больше вреда, чем кратковременный недосып. Лучшее, что можно сделать для здоровья, — настроиться на свой ритм, а не подстраиваться под шаблон.

Уточнения

Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы - циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.

