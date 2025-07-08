Ранний подъём провоцирует сбои в мозге: не каждому подходит режим жаворонка

Установить будильник на удобное время кажется логичным и простым решением. Однако медики предупреждают: если делать это не в согласии с биологическими часами, могут начаться серьёзные проблемы со здоровьем. Всё дело в циркадных ритмах - биологических механизмах, регулирующих работу организма.
Циркадный ритм - это внутренний хронометр, от которого зависит многое:
уровень энергии
чувство голода
тревожность и стрессоустойчивость
скорость принятия решений
качество сна и бодрствования
Если эти "внутренние часы" не синхронизированы с реальным графиком, начинается сбой. Например, если человек по своей природе — "сова", но вынужден вставать в 5-6 утра, он работает против собственной биологии.
По словам нейробиологов, регулярное нарушение режима сна может спровоцировать:
ухудшение памяти
эмоциональную неустойчивость
нарушение способности концентрироваться
рост тревожности и депрессии
в долгосрочной перспективе — даже развитие деменции
Особенно тяжело организму, когда время пробуждения постоянно меняется: в этом случае циркадный ритм сбивается, как при частом смене часовых поясов.
Полноценный ночной отдых — это не просто отдых. Во время сна:
происходит очищение мозга от токсинов
стабилизируется настроение
укрепляется память
восстанавливается психоэмоциональный фон
Медики подчёркивают: идеальное время для пробуждения индивидуально. Универсального "здорового утра" не существует. Поэтому, если подъём в 6 утра даётся с трудом, это не лень — возможно, так устроен биологический ритм конкретного человека.
Жёсткий график сна вопреки индивидуальному биоритму может нанести организму больше вреда, чем кратковременный недосып. Лучшее, что можно сделать для здоровья, — настроиться на свой ритм, а не подстраиваться под шаблон.
Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы - циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.
Чёрное море — не просто курорт. Под его поверхностью скрыт ядовитый газ, способный уничтожить всё живое. Разбираемся, в чём реальная угроза.